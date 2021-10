Opas: Asenna Windows 11 ilman TPM -rajoitusta

Monella Windows 11 asentaminen kaatuu siihen, että tietokoneesta ei löydy TPM -turvasirua tai sitä ei jostain syystä voi kytkeä päälle. Onneksi ongelman voi kiertää suhteellisen helposti.

Ratkaisu ongelmaan on pieni, joka ohittaa Windows 11 TPM-tarkistuksen. Ajamalla kyseisen skriptin Windows 11 ei myöskään jatkossa kiukuttele puuttuvasta TPM-turvasirusta, vaan asentaa myös tulevat Windows 11 -päivitykset koneeseen kiltisti.Ohjeet vaativat hieman sorminäppäryyttä, mutta näin homma toimii:Taikasana on tässän luomaja nimenomaan yksi komentoriviskripti, joka on osa pakettia.Kyseisen ohjelman GitHub-sivu löytyy täältä , mutta vielä helpommalla pääset, kun avaat ohjelmakoodin suoraan raakamuodossa selaimessasi.Eli avaa tämä sivu selaimessasi uuteen välilehteen.Nyt, avaa tietokoneesielija kopioi edellä mainitulla sivulla näkyvä teksti sellaisenaan tyhjään tekstitiedostoon, kaikkineen.Tämän jälkeen, tallenna ohjelmakoodi Notepadin avulla tietokoneesi työpöydälle, nimeämällä se muotoonHuomaathan vaihtaa tallennusikkunan alareunasta tiedostotyypin muotoon, muutoin tiedostopäätteeksi tulee .txt ja ohjelmaa ei voi suorittaa.Nyt, äsken tallennettu skripti pitäisi löytyä Windowsin työpöydältäsi. Tuplaklikkaa sitä.Esiin aukeaa kehotusikkuna, jossa kyseisen ohjelmakoodin suoritus pitää sallia. Salli koodin suorittaminen.Nyt TPM-tarkistus on ohitettu tietokoneestasi.Mikäli puuttuva TPM oli ainoa ongelma Windows 11:een päivittämisen osalta, ongelma on nyt ratkennut. Voit siirtyä Windows Updateen tietokoneesi asetuksista ja Windows 11 pitäisi olla nyt asennettavissa.