Microsoftin Surface Go 3 -kannettava saapui myyntiin

Surface Go 3 on pienikokoinen laite. Siinä on 10,5-tuumainen kosketusta tukeva Full HD -näyttö.Edeltäjään nähden laite tarjoaa jopa 60 prosenttia parempaa suorituskykyä. Piiriksi on valittavissa Intel Pentium 6500Y tai Intel Core i3. RAM-muistia puolestaan saa 4 tai 8 gigatavua ja sisäistä tallennustilaa 64 gigatavua tai 128 gigatavua.Akunkesto yltää koneessa jopa 11 tuntiin, joka on hieman enemmän edeltäjään nähden.Liitäntöjen osalta on tarjolla USB-C, kuulokeliitäntä, Surface Connect -portti ja Surface Type Cover -portti.Muita ominaisuuksia ovat mm. 5,0 megapikselin etukamera, 1080p HD -video (Windows Hello -tuki), 2 watin stereokaiuttimet, Wi-Fi 6, Bluetooth 5Käyttöjärjestelmänä toimii uunituore Windows 11. Tämän kohdalla se kuitenkin on Windows 11 in S mode -tilassa.Windows 11 in S mode -tila sallii sovellukset vain Microsoft Storesta ja edellyttää Microsoft Edgen käyttämistä suojattua selausta varten. Tästä tilasta voi myös poistua, mutta palaaminen ei enää onnistua. Lisätietoa Windows 11 in S mode -tilasta saa täältä Surface Go 3:sta on saatavilla kolme vaihtoehtoa: 469€ (Intel Pentium 6500Y, Wifi, 4 Gt RAM, 64 Gt eMMC), 639€ (Intel Pentium 6500Y, Wifi, 8 Gt RAM, 128 Gt SSD) ja 729€ (Intel Core i3, Wifi, 8 Gt RAM, 128 Gt SSD). LTE-mallit tulevat saataville alkuvuodesta 2022.Näppäimistö tulee ostaa erikseen (99,95€ tai 129,95€).