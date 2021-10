Nämä olivat DNA:n myydyimmät tietokoneet heinä - syyskuussa

DNA:n mukaan vuoden kolmannella neljänneksellä tietokonemyyntiä vauhditti etenkin paluu työ- ja opiskeluarkeen. Tämän myötä DNA:n myydyimpien tietokoneiden listalle nousikin aikaisempaa enemmän työ- ja opiskelukäyttöön tarkoitettuja kannettavia tietokoneita kuten ASUS Vivobookit sekä Lenovo Flex 5.

"Syksyllä DNA:n tietokonelaitetarjonta laajeni jälleen aloittaessamme HP-tietokoneiden myynnin verkkokaupassamme alkusyksyn aikana. Lisäksi markkinoille ennakoidaan tulevan loppuvuonna useita nopeiden yhteyksien 5G-tietokonemalleja muun muassa työ-, opiskelu- ja pelikäyttöön. Uutuuksia lisätään tietysti lanseerauksien jälkeen DNA:n tarjontaan", kertoo DNA Kaupan toimitusjohtaja Sami Aavikko.

DNA:n myydyimmät tietokoneet heinä - syyskuussa 2021

MacBook Air 13'' (2020) (MacOS)

ASUS VivoBook 14 14'' (Windows)

Lenovo Flex 5 14'' (Windows)

ASUS Chromebook 15,6" (Chromebook)

MacBook Pro 13'' (2020) (MacOS)

Acer Chromebook 314 14" (Chromebook)

Asus TUF Gaming 17.3'' (Windows)

ASUS VivoBook 17 17.3'' (Windows)

Lenovo Ideapad 1 14'' (Windows)

Acer Swift 1 14'' (Windows)

Acer Chromebook 715 15.6" (Chromebook)

Asus TUF Gaming 15.6'' (Windows)

Lenovo Ideapad Gaming 3 15,6'' (Windows)

Lenovo Chromebook 14'' (Chromebook)

Samsung Galaxy Book Go 4G 14" (Windows)

Listan kärkipaikan on ottanut vuoden 2020 13-tuumainen MacBook Air . Viidennelle sijalle on puolestaan yltänyt MacBook Pro 13".Top 15 -listalla on yhdeksän kappaletta Windows-kannettavia ja loput neljä sijaa menivät Chromebookeille.Windows-koneista parhaiten menestyivät Asus Vivobook 14 ja Lenovon Flex 5. Chromebookien osalta puolestaan Asus Chromebook 15,6" ja Acer Chromebook 314.Lisäksi DNA kertoo, että näyttöjä, hiiriä, näppäimistöjä ja pelikuulokkeita on myyty vauhdikkaasti, mutta tarkempia tietoja näistä ei mainittu.