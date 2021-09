Corsair julkaisi 32-tuumaisen, 799 euron pelinäytön

Tietokoneiden oheislaitteita ja komponentteja valmistava Corsair julkaisti yrityksen ensimmäisen pelinäytön, joka on nimeltään XENEON 32QHD165.

Kuten nimestä saattaa päätellä, näyttö on kooltaan 32-tuumainen ja käyttää QHD -resoluutiota (2560 x 1440, kuvasuhde 16:9) ja 165 hertsin virkistystaajuutta. IPS-paneelissa käytetään Quantum Dot -teknologiaa, jonka myötä näyttö tukee 100% sRGB, 100% Adobe RGB ja 98% DCI-P3 väriavaruuksia.Pelaamista varten näyttö on saanut tuet AMD FreeSync Premium ja NVIDIA G-SYNC tekniikoille.Näyttöä kiertää kapeat kehykset, joka helpottaa kahden näytön sijoittamista vierekkäin. Näytössä hyödynnetään alumiinista valmistettuja jalustaa, joka mahdollistaa erilaiset ergonomiset säädöt. Jalustaan voidaan kiinnittää lisäksi kamera erikseen ostettavan lisäosan kanssa, jolloin kameran saa sijoitettua näytön yläpuolelle.Jalusta voidaan myös irrottaa, sillä näyttö tukee VESA 100 x 100 kiinnitystä.Toinen erikoisuus on näytön yhdistäminen CORSAIR iCUE -ohjelmistoon sekä Elgato Stream Deck -ohjaimeen , joiden avulla voi tehdä näyttöön erilaisia säätöjä helposti, kuten vaihtaa liitäntää.Yhteydet hoituvat kahdella HDMI 2.0 -portilla, DisplayPort 1.4 -portilla sekä kahdella USB 3.1 Type-C -liitännällä ja kahdella USB 3.1 Type-A -liitännällä.Näytöllä on hintaa 799 euroa. Corsair antaa näytöllä kolmen vuoden takuun, joka kattaa myös kuolleet pikselit.Lisätietoa saa täältä