Logitechin MX Keys -näppäimistön saa nyt pienemmässä koossa

Logitech julkaisi MX Keys Mini -näppäimistön, joka on siis pienennetty versio alkuperäisestä MX Keys -näppäimistöstä

Pienennetty versio tarkoittaa sitä, että oikean kyljen numeronäppäimistö on jätetty pois. Tämän myötä hiiren käytölle jää enemmän tilaa.Näppäimet ovat saaneet hieman uudistusta, sillä ylimmällä rivillä on kolme uutta näppäintä.Sanelunäppäimellä voi käyttää puhe-tekstiksi-toimintoa missä tahansa valitussa tekstikentässä. Emoji-näppäin avaa emoji-ikkunan, josta voi valita viestiin tietyn emojin. Videopuheluita varten löytyy puolestaan painike mikrofonin mykistämiseen.Näppäinten alla käytetään Perfect Stroke -kytkimiä, jotka tarjoavat hiljaiset näppäinpainallukset. Näppäimet on alkuperäisen MX Keysin tapaan muotoilultaan kuperia, jotka sopivat hyvin sormenpäiden muotoon.MX Keys Mini on langaton näppäimistö, jonka akku ladataan USB-C -liitännän kautta. Akunkestoksi luvataan jopa 10 päivää valaistuksen kanssa tai jopa 5 kuukautta ilman valaistusta.Valaistus mukautuu automaattisesti valaistusolosuhteisiin ja se menee päälle, kun läheisyystunnistimet havaitsevat kädet.Yhteydessä hyödynnetään Bluetoothia ja näppäimistö voidaan liittää kolmeen laitteeseen kerralla. Tuettuna on myös uusi Logitech Bolt-yhteys Lisäksi näppäimistö on yhteensopiva Flow-tekniikan kanssa, joten yhdessä MX Anywhere 3- tai MX Master 3-hiiren kanssa voi siirtää tiedostoja tai kuvia käyttöjärjestelmien välillä.MX Keys Mini on saatavilla heti. Sen suositushinta on 109 euroa.Lisätietoa saa täältä