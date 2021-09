Täysin päivitettävissä oleva läppäri, Framework Laptop, kerää suitsutusta

Kannettava tietokone, joka olisi yhtä helppo päivittää kuin itse kasattu työpöytä-PC? Tähän huutoon on vastannut nyt projekti, jonka valmis tuote kerää nyt suitsutusta maailmalla.

on läppäri, jonka mukana tulee ruuvimeisseli. Ja joka on niin helppo päivittää - vaikka pala kerrallaan - että sen osaa tehdä lähes ilman syvempää tietämystä tietokoneiden sielunelämästä.Ensimmäinen mielikuva voi olla konseptista se, että kyseessä täytyy olla vanhanaikaisen näköinen, möhkö ja paksu kannettava, josta tulee mieleen 2010-luvun alkupuoli. Mutta ehei, Framwork Laptop on ainoastaan 15,85mm paksu ja painaa ainoastaan 1,3kg.Ja se koneen hienous...?Mukana tulevalla ruuvimeisselillä läppäri aukeaa ja sisältä paljastuvat kaikki tietokoneen osat. Mikään osa ei ole juotettu tai liimattu kiinni - tai piilotettu toisten osien alle - vaan kaikki osat lähtevät nätisti irti ja ne voidaan vaihtaa uusiin, ilman sen kummempaa tietokonehuollon salojen osaamista.Jopa tietokoneen portit ovat vaihdettavissa: ne on toteutettu moduuleina, jotka napsahtavat koneen kylkeen kiinni. Eli jos tuntuu siltä, että USB-A -liitintä ei enää tarvikaan, sen tilalle voi vaihtaa vaikkapa microSD-kortinlukijan tai USB-C -liitännän.Ainoastaan emolevy ei tällä hetkellä ole päivitettävissä toiseen malliin, vaan emolevyistä tarjolla on vain yksi versio. Emolevy tukee useita Intelin i5 ja i7 -suorittimia, mutta AMD:n suorittimia koneeseen ei vielä voi vaihtaa.Mutta luonnollisesti, myös emolevy on helposti vaihdettavissa, jos se jostain syystä hajoaa - jälleen, ainoastaan mukana tulevaa ruuvimeisseliä vaaditaan tähänkin korjaukseen. Samoin myös Framework Laptopin näyttöpaneeli ja näppäimistö voidaan nekin vaihtaa aivan yhtä helposti.Ja jotta todellisen osista kasattavan tietokoneen hengessä pysytään, voi Framework Laptopin ostaa itselleen myös vajaina osina: eli jos hyllystä jo sattuu löytymään SSD-levyä tai yhteensopivia muistikampoja, voi nuo jättää kokonaan pois konetta tilattaessa ja asentaa ne itse koneeseen. Luonnollisesti myös Windowsin lisenssin voi jättää omasta koneestaan pois ja asentaa tilalle vaikkapa Linuxin.Edullisin peruspaketti maksaa 999 dollariaja sen speksit ovat nämä:Vastaavasti edullisin riisuttu "kasaa-itse"-malli maksaa 750 dollaria eli noin 640 euroa. Kyseinen malli toimitetaan sekin Intelin i5-1135G7 -suorittimella, mutta muistit, tallennusmedia, WiFi-moduuli ja käyttöjärjestelmä pitää hankkia erikseen.Yhtiö ei toistaiseksi myy läppäreitä Suomeen, mutta kiinnostus yrityksen ympärillä on niin kovaa, että eiköhän näitä tänne Pohjolaankin ajan kanssa saada. Lisää aiheesta yrityksen sivuilta Elektroniikan korjattavuutta arvioivaantoi läppärille arviossaan arvosanaksi täyden 10/10