90 hertsin OLED-paneelilla varustettu Zenbook 14X OLED -kannettava nyt saatavilla Suomessa

Kannettavan suositushinta on 1349 euroa ja se on saatavilla valikoiduilta jälleenmyyjiltä (tällä hetkellä ilmeisesti vain Powerilta).Tällä hinnalla saa itselleen mallin, jossa on Intel Core i5-1135G7 -suoritin, 8 gigatavua RAMia sekä 512 gigatavua sisäistä tallennustilaa.Liitäntöjen osalta löytyvät 2x Thunderbolt 4 USB-C, USB 3.2 Gen 2 Type-A, HDMI 2.0, MicroSD-kortinlukija ja kuulokeliitäntä.Koneen merkittävin ominaisuus on kuitenkin näyttö. Se on kooltaan 14-tuumainen ja näyttöä kiertää kapeat kehykset. Ensimmäistä kertaa Zenbook-sarjassa näytössä hyödynnetään OLED-tekniikkaa ja 90 hertsin virkistystaajuutta.Lisäksi näyttö tukee kosketusta ja sen tarkkuus on 2880 x 1800 pikseliä.Muita ominaisuuksia ovat muun muassa ErgoLift-sarana, joka nostaa näppäimistöä hieman ylöspäin parempaa kirjoituskokemusta ajatellen, NumberPad 2.0, joka muuttaa kosketuslevyn LED-valojen avulla numeronäppäimistöksi sekä sormenjälkilukija, joka tukee Windows Hello -sisäänkirjautumista.Laitteessa käytetään Windows 10 -käyttöjärjestelmää, mutta se on päivitettävissä ilmaiseksi Windows 11 -versioon , joka tulee saataville 5. lokakuuta alkaen