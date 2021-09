Microsoft julkaisi eri käyttötarkoituksiin muuntautuvan Surface Laptop Studion

Microsoft päivitti Surface-laitteiden valikoimaa julkaisemalla Surface Laptop Studion, Surface Pro 8:n, Surface Go 3:n sekä Surface Slim Pen 2:n.

Surface Laptop Studio

Surface Pro 8

Surface Go 3

Surface Slim Pen 2

Uutuuksista mielenkiintoisin on Surface Laptop Studio -kannettava, joka kykenee muuntautumaan eri käyttötarkoituksiin Dynamic Woven Hinge -saranan avulla.Microsoftin mukaan kyseinen kannettava on rakennettu täydelliseksi laitteeksi ohjelmistokehittäjille, luovien alojen ammattilaisille, viikonloppupelailijoille ja suunnittelijoille.Laitteessa on perinteinen näppäimistö, mutta esimerkiksi pelaamista tai suoratoistoa varten 14,4-tuumainen PixelSense-kosketusnäyttö liukuu etualalle.Näppäimistön ollessa piilotettuna voi käyttää kosketuslevyä tai näyttöä sormella sekä uudella Surface Slim Pen 2 -kynällä. Kynää voidaan laitteessa säilyttää omassa paikassaan, jossa se myös latautuu seuraavaa käyttökertaa varten.Laptop Studiossa on panostettu myös suorituskykyyn, sillä Microsoftin mukaan tämä on tehokkain koskaan kehitetty Surface-laite.Suorituskyvystä vastaa Intel Core H35 i5-11300H tai Intel Core H35 i7-11370H. i5-mallissa on grafiikasta vastaamassa Intel Iris Xe -näytönohjain, kun taas i7-mallissa on NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti -näytönohjain Lisäksi RAM-muistia on tarjolla 16 tai 32 gigatavua. Tallennustilan vaihtoehdot alkavat 256 gigatavusta ja parhaimmillaan laitteeseen saa 2 teratavua tallennustilaa.14,4-tuumainen kosketusnäyttö on varustettu 2400 x 1600 pikselin tarkkuudella sekä nopealla 120 hertsin virkistystaajuudella. Muita ominaisuuksia ovat kaksi USB 4.0 Thunderbolt 4 -porttia, erillinen latausportti, Wifi 6, kasvot tunnistava Windows Hello -kamera (Full HD) sekä kaksi mikrofonia.Surface Laptop Studio pyörittää luonnollisesti uutta Windows 11 -käyttöjärjestelmää . Tosin tällä laitteella sitä pääsee käyttämään vasta vuoden 2022 alkupuolella, jolloin laite saapuu myyntiin Suomessa.Hinnat alkavat 1799 eurosta.Surface Pro 8 on niin sanottu 2-in-1-laite eli se toimii Windows 11 -tablettina tai enemmän perinteisenä kannettava liitettävän näppäimistön ansiosta.13 tuuman PixelSense -kosketusnäyttö toimii parhaimmillaan 120 hertsin virkistystaajuudella. Sormen lisäksi kosketusnäyttö voi käyttää Surface Slim Pen 2 -kynällä, joka säilyy ja latautuu uudessa Surface Pro Signature Keyboard -näppäimistössä.Sisällä on 11. sukupolven Intel Core -suoritin ja RAM-muistia saa jopa 32 gigatavua. Laitteen kyljessä on kaksi Thunderbolt 4 -porttia.Microsoft lupaa laitteen tarjoavan käyttöä jopa 16 tunnin ajaksi.Lisäksi laitteessa on 5 megapikselin etukamera Full HD -videolla sekä 10 megapikselin 4K-takakamera.Surface Pro 8 tulee myyntiin vuoden 2022 alussa, hinnat alkaen 1 229 euroa.Surface Go 3 on jatkoa viime vuoden Surface Go 2:lle . Uutuus on Microsoftin mukaan nyt jopa 60 prosenttia nopeampi ja akusta riittää virtaa nyt 11 tunniksi, kun edeltäjälle luvattiin 10 tunnin akunkesto.Näyttö on edelleen 10,5-tuumainen ja se tukee kosketusta. Liitäntöjen osalta on tarjolla USB-C, kuulokeliitäntä, Surface Connect -portti ja Surface Type Cover -portti.Surface Go 3 WiFi tulee saataville lokakuussa, hinnat alkaen 469 euroa. LTE-mallit tulevat saataville alkuvuodesta 2022.Uusi Surface Slim Pen 2 -kynä on suunniteltu tarjoamaan entistä monipuolisempi, luonnollisempi ja sujuvampi tuntuma.Kynässä on nyt terävämpi kärki sekä värinävaste, joilla saadaan aikaan luonnollisempi tuntuma muistiinpanoja tehdessä ja piirtäessä.Kynässä on jopa 15 tunnin akunkesto. Lataus sekä säilytys onnistuu esimerkiksi Surface Pro Signature -näppäimistössä.Surface Slim Pen 2 tulee saataville vuoden 2022 alussa suositushintaan 134,99 euroa.