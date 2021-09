Päivän diili: Kaareva 31,5 tuuman pelinäyttö vain 199 euroa

Päivän tarjouksena haaviimme tällä kertaa osui Lenovon mukavassa tarjouksessa oleva todella iso, kaareva pelinäyttö.

on hulppeat 31,5" fyysiseltä kooltaan ja tarjoaa 144 Hz virkistystaajuuden sekä 2560 x 1440 resoluution. Kuvasuhde on perinteinen 16:9, eli kyseessä ei ole venytetysti leveä näyttö, vaan sen sijaan myös pystysuunnassa lisää näyttöpinta-alaa tarjoava jätti.Tavallisesti näyttöä on myyty joko 250 euron tai 330 euron hinnalla - hinta on pomppinut noiden kahden hintapisteen välillä jo pidempään. Mutta nyt näyttö lähtee ennakkotilaamalla omaksi 199 eurolla . Postikuluja tulee edullisimmillaan vajaan vitosen verran.Tarjous löytyy täältä:Varastosaldoa on edullisimmassa kaupassa tällä hetkellä pyöreät nolla, mutta uudet toimitukset liikahtavat liikkeelle sivujen mukaan jo 7. lokakuuta.Taustavalotekniikkana näytössä on LED, näytön tekniikan ollessa VA WLED ja valmistajan ilmoittama vasteaika on 4ms. Näyttö tukee myös AMD FreeSync -tekniikkaa.Liitäntöjen osalta näytöstä löytyy HDMI 2.0 -sisääntulo sekä DisplayPort 1.2 -sisääntulo.