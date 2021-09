Keskihintaisiin läppäreihin alkaa vyörymään 90Hz OLED-näyttöjä lähiaikoina, isolla rytinällä

Siinä missä kännyköissä näyttötekniikat ovat harpponeet huimaa vauhtia eteenpäin viime vuodet, ollaan tietokonerintamalla oltu jatkuvasti useampi askel takamatkalla. Näyttöjen tarkkuudet ovat alkaneet kasvamaan vasta aivan viime vuosina - ja lähinnä pelaajien ja kuvankäsittelyn ammattilaisten erikoistuotteissa. Myös näyttöjen virkistystaajuudet ovat jämähtäneet 60Hz tasolle vuosikymmeniksi.

Mutta nyt näyttää jo paremmalta. Maailman suurimpiin näyttövalmistajiin kuuluvaon kertonut siirtävänsä aiemmin pienen piiri tuotteina pysytelleet 90Hz virkistystaajuuden OLED-näytöt massatuotantoon. Kysymys on nimenomaan läppäreiden näytöistä, joissa Samsungilla on hurja liuta asiakkaita.Kun Samsung nykäisee jonkin näyttökategorian isommalle tuotantoteholle, kyseessä on väistämättä muutos, joka tulee näkymään keskihintaisten tuotteiden kategoriassa. Eli on oletettavaa, että kyseiset 90Hz OLED-näytöt tulevat ilmestymään seuraavan vuoden aikana isossa määrin etenkin 500 - 1000 euron haarukassa oleviin kannnettaviin tietokoneisiin.Samsungin näyttöjä valmistava tytäryhtiölistaa uusien näyttöpaneelien asaikkaiksi läppärivalmistajista ainakin, Samsungin itsensä sekä:n.Kyseiset näytöt saapuvat mukaan nimenomaan yrityskäyttöön ja astetta arvokkaampaan kotikäyttöön tarkoitettuun segmenttiin. Niitäole suunniteltu peliläppäreiden näytöiksi - eikä luonnollisesti myöskään budjettikoneiden näytöiksi.OLED-tekniikan laajempi käyttöönotto tulee myös säästämään akkuja jatkossa, kun Windows 11 tulee käyttämään oletuksena tummaa tilaa . Kuten olemme kännyköiden osalta jo aiemmin uutisoineet, tumma tila oikeastikin säästää akkua, mutta vain, jos käytössä on OLED-näyttö