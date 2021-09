Ensimmäiset vuodot: Näin nopeasti Android-sovellukset pyörivät Windows 11:lla

Microsoft kertoi jo Windows 11 julkistuksen yhteydessä kesällä 2021 siitä, että miten nopeasti Android-sovellukset pyörivät Windowsin päällä. kertoi jojulkistuksen yhteydessä kesällä 2021 siitä, että Windows 11 osaa pyörittää myös Android-sovelluksia . Mutta nyt ollaan saatu ensimmäiset vihjeet siitä,Android-sovellukset pyörivät Windowsin päällä.

Windows 11 päällä ajettuna Android-sovellukset käyttävät Android Subsystem for Windows -emulointikerrosta, jolla Windowsiin lisätään tarpeelliset koukut, joilla täysin eri käyttöjärjestelmälle kehitetyt sovellukset suostuvat alustalla toimimaan.Nyt mitä ilmeisimmin Microsoftin omat työntekijät ovat kokeilleet järjestelmän esiversiota ja sen nopeutta virallisen-testisovelluksen kautta. GeekBench on yksi käytetyimmistä Android-laitteiden nopeustesteistä, jota mekin toisinaan käytämme kännyköiden arvosteluun Vaikka testituloksista ei paljastukaan se, minkälaista PC:tä Android-emulointiin on käytetty, ovat tulokset sinänsä varsin rohkaisevia. Testituloksia löytyy GeekBenchin tietokannasta kaksi: toisessa on käytetty ARM-suoritinta käyttävää Windows 11 -tietokonetta ajamaan Android-sovelluksia. Toisessa testissä taas on perinteisellä x86 -pohjaisella Windows 11 -tietokoneella ajettu sama testi.Molempien testien tulokset ovat varsin suuntaa-antavia, mutta niiden perusteella voidaan päätellä, että parhaimmat testitulokset vastaavat vuoden 2020 huippu-Android -kännyköiden tasoa, eli suorittimen suorituskyky on kutakuinkin-järjestelmäpiiriä käyttävien kännyköidentasolla.Tuloksia on napsunut viikonlopun aikana vuori lisää ja niiden haarukka on varsin laaja, joten Microsoftilla testaillaan selkeästi suorituskykyä isolla kädellä parhaillaan.