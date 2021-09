Odotettu Steam Deck etenee: ensimmäiset laitteet toimitettiin jo nyt

Heinäkuussa julkaistu Valven Steam Deck -käsikonsoli on ollut monella tapaa yksi isoimmista PC-pelaamisen odotetuimpia tapauksia. Linux-pohjainen, käytännössä PC-rautaa käyttävä käsikonsoli, joka pyörittää isoa osaa Steamin tuhansista peleistä on saanut odotukset todella, todella korkealle.



Steam Deckin kehittäjäversio



Steam Deckin kehittäjäversioita sievässä rivissä odottamassa postitusta

Steam Deckinja ennakkokiinnostuksen perusteella on jo nyt lähes varmaa, että kaikki halukkaat eivät konsolia tule itselleen saamaan joulupukin konttiin, vaikka mikä olisi.Mutta Valve on nyt kertonut lähettäneensä ensimmäiset Steam Deck -laitteet jo postissa matkaan. Kyseessä on pelien kehittäjille tarkoitettu versio konsolista, joka ei ole ulkoisesti aivan viimeistelty, mutta jonka toiminnallisuus vastaa täysin lopullista tuotetta. Kehittäjät saavat konsolin etukäteen, jotta pelistudiot voivat viilata vielä Steamista löytyviä pelejään paremmin Steam Deckin kanssa yhteensopiviksi.Steam Deck käyttää Valven omaa, Linuxiin pohjautuvaa Steam OS -käyttöjärjestelmää. Pelit toimivat Steam Deckillä vaikka niistä ei olisikaan erillistä Linux-versiota olemassa: apuna tässä on, joka on eräänlainen emulointikerros tai ohjelmointirajapinta, jolla Windows-pelit on saatu toimimaan Linuxilla varsin hyvällä prosentilla. Kaikkien pelien osalta emulointi ei ole kuitenkaan aivan täydellistä ja Valve luonnollisesti toivoo, että kehittäjät viilaavat pelejään vielä paremmin Steam Deckinkanssa yhteensopivaksi ennen laitteen julkaisua.Oman osansa soppaan tietysti tuo myös Steam Deckin käsikonsolimainen ohjausmekanismi, joka sopii isoon osaan peleistä sellaisenaan - mutta ei kuitenkaan aivan kaikkiin peleihin. Jos Steam Deckin suosio on niin hurja kuin netin keskustelupalstoja seuraamalla voisi päätellä, tulevat kehittäjät varmasti muokkaamaan peleistään myös ohjauksen osalta paremmin Steam Deckin kanssa yhteensopivia.Ja luonnollisesti, myös Linux-pelaamiselle Steam Deckin tulo on kuin iso ja odotettu joululahja: kun kehittäjät virittävät pelinsä toimimaan Steam Deckillä, ne samalla toimivat paremmin myös itse kasatuilla Linux-pelikoneilla.