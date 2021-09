Logitech julkaisi langattomat ja värikkäät Logitech G435 LIGHTSPEED -pelikuulokkeet

Logitech on julkaissut uuden sukupolven langattomat G435 LIGHTSPEED -pelikuulokkeet, jotka sopivat monialustapelaamiseen. Oheislaitteiden valmistajaon julkaissut uuden sukupolven langattomat-pelikuulokkeet, jotka sopivat monialustapelaamiseen.

"Valistuneet kuluttajat ja etenkin nuoret pelaajat välittävät luonnosta ja ilmastonmuutoksesta. Kuitenkin myös hinta, käytettävyys ja ominaisuudet ovat kaikki tärkeitä asioita tuotetta valitessa", kommentoi tuotepäällikkö Ujesh Desai.

"Olemme suunnitelleet G435-pelikuulokkeet nämä arvot mielessämme. Ne ovat kaikkien aikojen keveimmät, edullisimmat ja ympäristöystävällisimmät langattomat pelikuulokkeemme. Niiden kanssa ei kuitenkaan ole tehty kompromisseja tyylin, monipuolisuuden, liitettävyyden tai kehittyneen tekniikan, kuten mikrofonin keilanmuodostuksen ja monialustatuen, suhteen."

Kuulokkeet painavat 165 grammaa ja Logitechin mukaan ne tuntuvat päässä uskomattoman huomaamattomilta. Tämä mahdollistaa kuulokkeiden käytön pitkäkestoisissa pelisessioissa ilman pään tai niskanalueen väsymistä.Logitech on panostanut kuulokkeissa ympäristöystävällisyyteen. Esimerkiksi kuulokkeiden muoviosista vähintään 22 prosenttia on kierrätysmuovia ja pakkauksen paperimateriaali tulee FSC-sertifioiduista metsistä.Langattomien kuulokkeiden yhteydestä vastaa Logitechin oma pienen viiveen LIGHTSPEED-teknologia, mutta käytettävissä on myös Bluetooth.Näin kuulokkeet voidaan liittää langattomasti tietokoneeseen, PlayStation-pelikonsoliin tai älypuhelimeen. Tietokoneeseen tai PlayStation-pelikonsoliin kuulokkeet liitetään langattomasti kuulokkeiden mukana tulevalla USB-A-vastaanottimella.Akunkeston luvataan yltävän jopa 18 tuntiin. Kuulokkeet ladataan USB-C -liitännän kautta.Äänestä vastaa 40 millimetrin elementit. Pelikuulokkeissa on myös toiminto turvallisen äänenvoimakkuuden käytölle, mikä rajoittaa äänentoiston 85 desibeliin niin haluttaessa. Tätä pidetään turvarajana pitkään jatkuvalle ja yhtäjaksoiselle äänentoistolle.Kuulokkeissa ei ole perinteistä suun eteen taittuvaa sankamikrofonia, vaan niissä käytetään keilanmuodostustekniikkaa hyödyntäviä kiinteitä mikrofoneja. Logitech kertoo keilanmuodostuksen vähentävän taustaääniä ja vahvistavan puheääntä.G435 LIGHTSPEED -pelikuulokkeet ovat saatavana kolmena eri väriyhdistelmänä. Näitä ovat mustan ja neonkeltaisen yhdistelmä, sinisen ja vadelmanpunaisen sekoitus sekä luonnonvalkoista ja syreeninliilaa yhdistävä vaihtoehto.Nämä pelikuulokkeet tulevat myyntiin 79,99 euron suositushintaan. Kuulokkeet löytyvät Suomessa jo Jimm's ja Gigantin valikoimista. Näistä jälkimmäinen kertoo tuotetta saapuvan varastoon 28.9.Lisätietoa kuulokkeista saa Logitechin nettisivuilta