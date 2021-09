Uusien Apple iPad ja iPad mini -mallien Suomen hinnat

Tänään Apple julkisti liudan uusia tuotteita. Yllätys oli kahden iPad-tablettimallin uusiminen, jota ei etukäteen osattu veikkailla. Etenkin Apple iPad mini kävi läpi isojen kasvojenkohotuksen uudistuksen yhteydessä. Nyt uutuuksien Suomen hinnatkin ovat selvillä.

Apple iPad (2021) Suomen hinnat

WiFi / 64 gigatavua tallennustilaa: 399 euroa

WiFi / 256 gigatavua tallennustilaa: 569 euroa

4G ja WiFi / 64 gigatavua: 539 euroa

4G ja WiFi / 256 gigatavua: 709 euroa

Apple iPad mini (2021) Suomen hinnat

WiFi / 64 gigatavua tallennustilaa: 569 euroa

WiFi / 256 gigatavua tallennustilaa: 739 euroa

5G ja WiFi / 64 gigatavua: 739 euroa

5G ja WiFi / 256 gigatavua: 909 euroa

Applen iPad -malliston edullisin malli, joka kulkee nykyisin pelkästään nimellä- tai selkeyden vuoksi kenties on parempi puhua Apple iPad 2021:stä - maksaa Suomessa edullisimmillaan 399 euroa.Täysin uusittu pienin iPad-malli,maksaa puolestaan halvimmillaan 589 euroa. Hintaero isompaan iPadiin on sinänsä perusteltu: minin sisältä löytyy uudempaa tekniikkaa kuin malliston edullisimmasta, perus-iPadista, vaikka molemmat samalla kertaa julkistettiinkin.Tarkmmin uutuuksien hinnat alla:Eli hintaeroa on iPadin ja iPad minin välillä noin 200 euroa. Lisäksi valintaa vaikeuttaa se, haluaako tablettiinsa sisäänrakennetun mobiilinetin vai riittääkö kännykästä jaettu hotspot matkakäyttöön.