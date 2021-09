Steamin lataussivu näyttää nyt hyödyllisempää tietoa

Steam on saanut uuden päivityksen, joka muuttaa lataussivun ulkonäköä ja käytettävyyttä.

Peliä tai päivitystä ladatessa Steam näyttää nyt latauksen tai päivityksen suorittaman edistymisen kokonaismäärän sivun yläosassa. Aiemmin edistymispalkki näytti vain lataussisällön edistymistä, mutta ei tietoja levyn osalta, jonka myötä päivitys näytti valmiilta, vaikka ei sitä ollut.Päivitysten kohdalla Steam näyttää nyt uuden Päivitystiedot -painikkeen, joka avaa uuden näkymän viimeisimmistä päivitystiedoista, jos tällaisia on saatavilla. Lisäksi käyttäjä voi järjestää latausjonon uudelleen vetämällä jonossa olevia pelejä.Uudistettua ulkonäköä on saanut myös tallennustilan hallinnointi (Asetukset > Lataukset > Steam-kirjastokansiot). Tältä sivulta voi nyt helpommin hallita ja poistaa sisältöä, jos sitä on jaettu useammalle levylle.Näiden uudistusten lisäksi uusi päivitys tuo mukanaan useita pienempiä korjauksia. Kaikki tiedot näet Steamin nettisivuilta Valve tuo myöhemmin tänä vuonna saataville Steam Deck -pelilaitteen . Steam vahvisti jo aiemmin, että nykyinen Televisiotila (Big Picture) tullaan korvaamaan jossain vaiheessa Steam Deckin vastaavalla käyttöliittymällä