Diili: kaksi hyvää näyttötarjousta Gigantilla tiistaina

Gigantilla on tiistaina 14.9. klo 10.00 alkaen tarjouksessa Asus VG279QM -pelinäyttö sekä Samsung Smart Monitor M5 -älynäyttö.

Tuolloin Asuksen VG279QM -pelinäytön hinta laskee 269 euroon, kun normaalisti tämän näytön hinta on 349 euroa. Hintavertailupalvelu Hintaoppaan mukaan tämä on myös alin hinta, jolla näyttöä on myyty VG279QM on kooltaan 27-tuumainen. Käytössä on IPS-paneeli, Full HD -tarkkuus ja virkistystaajuus yltää 280 hertsiin.Samsungin älykästä Smart Monitor M5 -näyttöä puolestaan saa 189 eurolla, kun normaalihinta on 299 euroa. Myös tämä on Hintaoppaan mukaan alin hinta, jolla tuotetta on myyty Tavallisesta näytöstä Smart Monitor M5 eroaa Bluetooth- ja Wifi-yhteydellä, joiden ansiosta sisältöä voi toistaa langattomasti puhelimesta. Lisäksi näytössä on Tizen-käyttöjärjestelmä, joka tukee Samsungin älytelevisioista tuttua Smart Hub -palveluvalikkoa.Smart Monitor M5 on kooltaan 32-tuumainen ja siinä käytetään VA-paneelia sekä Full HD -tarkkuutta.Linkit Gigantin sivuille:Tarjoukset ovat voimassa Gigantti-klubilaisille myymälöissä ja netissä ti 14.9. klo 10 alkaen. Kumpaakin on saatavilla 250 kappaleen erä.