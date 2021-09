Päivän diili: 27-tuumainen pelinäyttö alle 200 eurolla

Tämän päivän diiliksi valikoitui AOC:n valmistama pelinäyttö, jonka hinta on tippunut kuluneella viikolla peräti kolmanneksen eli noin sata euroa.

AOC Q27G2U:n hinta on nyt vain 199 euroa (toimituskustannukset lisäävät reilun kympin), joka on melkoisen herkullinen hinta 27-tuuman kokoiselle ja 144 hertsin virkistystaajuuteen pystyvälle näytölle. Mikä vielä parempaa niin kyseessä ei ole edes Full HD -näyttö, joka sinällään varmasti riittäisi monille, vaan tarkkuus on vielä hieman parempi 1440p.Näyttö tukee myös AMD:n FreeSync-teknologiaa, jolla kuva on entistä sulavampi myös pienemmillä ruudunpäivitysluvuilla. Liitäntöihin lukeutuu DisplayPort, HDMI sekä USB-liittimiä. Gigantissa nyt tarjouksessa oleva AOC Q27G2U on tavallisemmin ollut myynnissä alimmillaan hieman alle 300 euron hintaan, joten pelinäyttöä harkitseville nyt on aimo paikka päivittää konetta.