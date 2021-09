Video: tässä on todellinen kannettava tietokone

DIY Perks -YouTube-kanavaa pyörittävä Matt on rakentanut itse mielenkiintoisen 'kannettavan tietokoneen'.

Kannettavalla tietokoneella ei kuitenkaan tässä kohtaa tarkoiteta perinteistä läppäriä, vaan täysiveristä tietokonetta, jonka osat on pakattu matkalaukkua muistuttavaan muotoon.Osien lisäksi laukkuun on pakattu peräti kolme näyttöä, joista kaksi avautuu sivuille.Erikoisessa koneessa on panostettu myös ergonomiaan säädettävien jalkojen muodossa, joten näytöt eivät jää liian alas. Lisäksi langattomalle näppäimistölle ja hiirelle löytyy omat paikat kuljetusta varten.Matt näyttää videolla kuinka hän koneen koneen rakensi ja käy läpi sen toimintaa. DIY Perks -kanavalla on myös muitakin mielenkiintoisia tietokoneaiheisia videoita ja rakennelmia, joten kanava kannattaa tilata, mikäli tällaiset videot kiinnostavat.