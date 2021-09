Päivän diili: AOC:n 27-tuumainen 144 Hz -pelinäyttö nyt 199 euroa - säästä 100 euroa

AOC :n 27-tuumaista pelinäyttö myydään nyt alennettuun hintaan.

Päivän diili

-pelinäyttöä saa nyt 199 eurolla , kun normaalisti tämän näytön hinta yltää 299 euroon. Säästöä tulee nyt mukavat 100 euroa. Tämä on myös alin hinta, jolla näyttöä on myyty.Q27G2U on kooltaan 27-tuumainen 16:9-kuvasuhteella. Siinä käytetään VA-paneelia, jossa tarkkuus yltää QHD -tasolle (2560 x 1440) ja virkistystaajuus yltää 144 hertsiin.Liitäntöjen osalta on tarjolla 2x HDMI ja yksi DisplayPort sekä USB-hubi. Jalusta tukee kallistusta ja kääntöä. Näyttö tukee myös VESA 100 x 100 -kiinnitystä.Tarjous löytyy Gigantilta.