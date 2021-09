Windows 11 sai odotetun Android -palasen

Windows 11 uudistuksista aiempiin Windowseihin nähden tulee olemaan se, että jatkossa Windows osaa pyörittää myös Androidin sovelluksia. Microsoft on tosin varoittanut jo etukäteen, että tukea Android-sovelluksille ei ole tarjolla heti Yksi isoistauudistuksista aiempiin Windowseihin nähden tulee olemaan se, että jatkossa Windows osaa pyörittää myös Androidin sovelluksia. Microsoft on tosin varoittanut jo etukäteen, että tukea Android-sovelluksille ei ole tarjolla heti Windows 11 julkistuksen yhteydessä.

Mutta nyt Android-sovellusten tuelle saatiin kuitenkin ensimmäinen iso palanen kohdalleen, kun Microsoft julkaisi-paketin. Käytännössä kyseinen paketti on Windows 11 se osa, joka osaa ajaa Androidin taustatoimintoja. Sen julkaisun avulla sovelluskehittäjät voivat jo alkaa testaamaan Android-sovellustensa toimintaa paremmin Windows 11 päällä. Windows Subsystem for Android on jo ladattavissa, mutta kovin vähän sen syvemmästä olemuksesta paljastetaan. Lisäksi vaikuttaa siltä, että julkaisu on tehty vahingossa - tai että se on ns.varsinaista julkaisua varten.Kun Android-sovellusten tuki lopulta valmistuu kunnolla, löytyvät Android-sovellukset suoraan Microsoftin sovelluskaupasta