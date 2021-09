Asus julkaisi useita OLED-kannettavia

Asus laajentaa OLED-näyttöä käyttävien kannettavien tietokoneiden valikoimaa ProArt Studiobook-, Zenbook-, Vivobook- ja ExpertBook -sarjan kannettavilla.

Tarjonnasta löytyy läppäriä mm. sisällöntuottajille, kotikäyttöön sekä pelikäyttöön.Asus kertoo, että ProArt Studiobook 16 OLED- ja ProArt Studiobook Pro 16 OLED -kannettavat ovat maailman ensimmäisiä 16 tuuman 4K OLED HDR 16:10 -näytöllä varustettuja kannettavia.Nämä ovat suunnattu etenkin sisällöntuottajille, kuten kuvankäsittelijöille. Laadukkaan näytön lisäksi kannettavissa on uusi ASUS Dial eli kiertosäädin.Tämä työkalu mahdollistaa esimerkiksi siveltimen koon muuttamisen tai toiminnon peruuttamisen. Lisäksi sillä voi vaikka säätää äänenvoimakkuutta tai näytön kirkkautta.ASUS Dial on tällä hetkellä yhteensopiva neljän Adobe-ohjelman kanssa; Photoshopin, Premiere Pron, Photoshop Lightroom Classicin ja After Effectsin.Lisäksi nämä kannettavat tarjoavat loistavaa suorituskykyä. Moottoreina käytetään kokoonpanon mukaan joko AMD Ryzen 5000 -sarjaa tai Intel Xeon/Core i9 -suoritinta. Koneissa on kaksi SO-DIMM-korttipaikkaa, joihin mahtuu enimmillään 64 Gt 3200 MHz:n DDR4 -RAM -muistia.Studiobook Pro 16 OLED käyttää huippuversiossaan ammattilaistason NVIDIA RTX A5000 -grafiikkakorttia, kun taas Studiobook 16 OLED on varustettu tehokkaalla ammattilaistason GeForce RTX 3070 grafiikkakortilla. Molemmissa on myös NVIDIA RTX Studio -sertifiointi.ASUS ProArt Studiobook 16 OLED ja ASUS ProArt Studiobook Pro 16 tulevat myyntiin Pohjoismaissa tämän vuoden viimeisellä neljänneksellä. Hintatietoja ei kerrottu.Myös Vivobook -sarjasta löytyy 16-tuumainen OLED-näytön malli 4K-tarkkuudella Vivobook Pro 16X OLED (N7600 / M7600) -kannettavan muodossa.Muita Vivobook-vaihtoehtoja ovat 14-tuumainen Vivobook Pro 14X OLED (N7400 / M7400), 15-tuumainen Vivobook Pro 15 OLED (K3500 / M3500) ja 14-tuumainen Vivobook Pro 14 OLED (K3400 / M3401).Osa näistä ovat saaneet uuden VESA DisplayHDR 600 True Black -sertifikaatin, joka on suunniteltu OLED-paneeleille. Lisäksi 14-tuumaisen mallin saa 2.8K -resoluution 90 hertsin OLED -paneelilla. Samsung julkaisi kannettaviin suunnatun 90 hertsin OLED -paneelin tammikuussa Zenbookien osalta saataville tulevat 14-tuumainen Zenbook 14X OLED (UX5400/5401, UM5401) tai kääntyvän näytön malli Zenbook 14 Flip OLED (UP5401, UN5401).Näytöksi voi valita 4K OLED HRD tai 2.8K OLED 90Hz vaihtoehdon.Flip-mallin kosketusnäyttö tukee 4096-painetason styluksia.Nämä Zenbookit täydentävät aiempia OLED-malleja. Aiemmin myyntiin on tuotu mm. ZenBook 13 OLED ja ZenBook Flip 13 OLED Lisäksi OLED-näytöllä saataville tulee ExpertBook B5 OLED (B5302C) ja ExpertBook B5 Flip OLED (B5302F), jotka ovat suunniteltu yrityskäyttäjille.Suorittimien osalta kaikista kannettavista löytyy vaihtoehdot 11. sukupolven Intel-suorittimella tai AMD:n Ryzen 5000 -sarjan prosessorilla.Kaikki kannettavat tulevat saataville Pohjoismaissa tämän vuoden loppupuolella, mutta hintatietoja ei vielä paljastettu.Lisätietoa Asuksen OLED-kannettavista saa täältä