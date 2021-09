Logitechin langaton Bolt-yhteysteknologia tarjoaa luotettavan ja nopean yhteyden yritystuotteille

Oheislaitteiden valmistaja Logitech laajentaa yritystuotteidensa tarjontaa julkistamalla uuden sukupolven turvallisen, luotettavan ja monipuolisesti yhteensopivan Bolt-yhteysteknologian.

"Vuosikymmenten ajan ovat kuluttajat luottaneet Logitechin osaamiseen luomisen, kommunikaation, työskentelyn ja oppimisen saralla, niin kotona kuin matkatessakin. Nyt haluamme laajentaa tätä osaamista entistä enemmän työympäristöihin ja tarjota työntekijöille huipputason käyttökokemuksen alati muuttuvassa työympäristössä", kommentoi Logitechin tuotepäällikköLogi Bolt USB -vastaanotinta hyödyntävät näppäimistöt ja hiiret käyttävät langatonta Bluetooth Low Energy -yhteyttä (Security Mode 1, Level 4, Secure Connection Only Mode). Se takaa vahvan ja luotettavan langattoman yhteyden jopa kymmenen metrin kantamalla myös toimistojen kaltaisissa ruuhkaisissa käyttöympäristöissä.Logitechin mukaan Logi Bolt -vastaanotin säteilee salattua signaalia, joka yhdistää vain Logi Bolt -tuotteita.Luotettavuuden lisäksi langattomassa Bolt-yhteydessä on jopa kahdeksan kertaa pienempi viive kuin muissa yleisesti käytettävissä langattomissa protokollissa.Monipuolisen yhteensopivuuden ansiosta Logi Bolt on helposti otettavissa käyttöön myös yritysympäristöissä, joissa erilaiset käyttöjärjestelmät toimivat rinnakkain.Logi Bolt on yhteensopiva muun muassa Windows-, macOS-, iOS-, iPadOS-, Linux-, Chrome OS- ja Android-käyttöjärjestelmien kanssa.Lisätietoa yhteydestä ja tuotteista saa täältä Bolt-yhteyttä käyttäviä For Business -tuotteita ovat mm. ERGO K860 -näppäimistö