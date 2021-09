Microsoftilla julkistustilaisuus tässä kuussa, julkaisi kuvan uudesta Surfacesta

Microsoft on vahvistanut, että sillä on tulossa julkistustilaisuus syyskuun lopulla, jossa teemana ovat mitä todennäköisimmin Surface-laitteet.

Tapahtuman kutsuna toimivasta twiitistä paljastuu nimittäin irroitettavalla näppäimistöllä varustettu tablettilaite (yllä, animoitu kuva Microsoftin tapahtumasivulla ), joka voisi olla esimerkiksi tuleva Surface Pro tai huhuttu uusi Surface Go , jossa tietojen mukaan suorituskykyä tullaan nostamaan uusia prosessorien myötä.Käytännössä tämä vahvistaa, että kuluvan kuun 22. päivä järjestettävässä tapahtumassa esitellään uusia Surface-laitteita, joihin lukeutuu mahdollisesti parikin laitetta. Edellä mainittujen tablettien lisäksi huhuissa ovat olleet kaksinäyttöisen älypuhelimen paluu Surface Duo 2:n muodossa ja on mahdollista, että Microsoft päivittää myös Surface Book -läppärin.Eilettäin myöskin vahvistui, että Microsoft julkaisee Windows 11 -käyttöjärjestelmän 5. lokakuuta eli kaksi viikkoa Surface-tapahtuman jälkeen.Surface-tapahtuma pidetään siis syyskuun 22. päivä alkaen Suomen aikaa kello 18:00.As for what to expect, we might see a refreshed Surface Duo. Recent leaks suggest the Surface Duo 2 will have an upgraded camera system and it may be available in black. The Surface Book lineup is due for an upgrade, and, given the teaser image, it won't be surprising if we learn what's next on the Surface Pro front. In any case, Engadget will cover all the big news out of the event.