Nyt se varmistui: Windows 11 julkaisupäivämäärä virallistettiin

Microsoftin tulevasta Windows 11-käyttöjärjestelmästä tiedetään jo käytännössä tulevasta-käyttöjärjestelmästä tiedetään jo käytännössä kaikki mahdollinen ja käyttöjärjestelmää onkin voinut vapaasti betatestata jo kesästä lähtien. Mutta virallinen julkaisuajankohta on ollut vielä hieman hämärän peitossa.

Nyt yhtiö on vihdoin kertonut milloin uutukainen tulee oikeasti jakeluun ja saataville.Tuolloin uusi käyttöjärjestelmä alkaa valumaan Windows 10 -tietokoneille päivityksenä, mikäli tietokone täyttää Windows 11 laitteistovaatimukset . Samoin 5.10.2021 alkaen käyttöjärjestelmän voi myös ostaa uuteen tietokoneeseen suoraan, sellaisenaan.Myös läppärit ja pakettitietokoneet, jotka myydään esiasennetulla uudella Windowsilla, tulevat markettien ja tietokonekauppojen hyllyille lokakuun 5. päivästä alkaen.Windows Updaten nappia ei kuitenkaan kannata alkaa hakkaamaan heti aamusta alkaen, sillä Microsoft aikoo laittaa uuden version jakeluun asteittain, eli vain osalle kuluttajista päivitys ilmestyy heti 5.10. ja osalle taas tulevien kuukausien aikana. Aivan viimeiset päivitykset Windows 10 -koneille ovat tulossa vasta 2022 puolenvälin tienoilla. Luonnollisesti hätäisimmille tulee olemaan tapoja, jolla päivityksen saa ladattua omalle koneelleen jo tuota ennen.Päivitys on kaikille Windows 10 -käyttäjille täysin ilmainen.Tulevan käyttöjärjestelmän ulkoasu muuttuu radikaalisti aiemmasta, mutta myös konepellin alla tapahtuu isoja muutoksia: Android-sovellukset toimivat jatkossa sellaisenaan Windowsissa (tosin Android-sovellusten tuki saapunee vasta vuoden 2022 puolella) ja visuaalisella puolella tumma teema on jatkossa oletuksena käytössä