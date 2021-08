Samsung toi myyntiin Galaxy Tab S7 FE WiFi -version

"Samsungin S7-tablettisarja on nyt täydellinen. Kaikkien palkittujen lippulaivamallien, eli Galaxy Tab S7:n, Tab S7+:n ja Tab S7 FE:n eri versiot ovat nyt hintatietoisten käyttäjien saatavilla", sanoo Samsung Suomen mobiililiiketoiminnan johtaja Mika Engblom.

Galaxy Tab S7 FE Wifi on nyt saatavilla tietyiltä jälleenmyyjiltä sekä Samsungin nettisivuilta. Sen suositushinta on 619 euroa (64Gt), kun S7 FE 5G:n hinnat ovat 689 euroa (64Gt) ja 739 euroa (128Gt).Nämä jakavat keskenään pitkälti samat ominaisuudet.Kummassakin on muun muassa 12.4-tuumainen 2560 x 1600 tarkkuuden näyttö ja 10 090 mAh akku 45 watin latauksella.Ero löytyy piiristä. S7 FE 5G:n sisällä on Snapdragon 750G -piiri, mutta S7 FE Wifi sisältää tehokkaamman Snapdragon 778G -piirin.Wifi-malli tukee erikseen hankittavaa Book Cover -näppäimistö ja sen avulla voi käyttää myös Samsung DeX -toimintoa. Lisäksi Galaxy Tab S7 FE:tä voidaan käyttää tietokoneen toisena näyttönä Second Screen -toiminnon kautta, jos sitä varten löytyy yhteensopiva kannettava.