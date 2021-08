Genesis julkaisi HOLM 320 RGB White pelipöydän

Tietokoneen oheislaitteita valmistava Genesis julkaisi uuden HOLM 320 RGB White -pelipöydän.

MDF-levystä valmistettu päällinen on peitetty valkoisella hiilikuitukuviolla. Tilaa tarjotaan 120 x 160 senttimetrin edestä.Pelaajille pöytä tarjoaa erilaisia ominaisuuksia organisoinnille. Vasemmalla sivulla on teline kuppia varten, kun taas oikealle puolelle on sijoitettu teline kuulokkeille.Näytölle on oma koroke ja sen vieressä on teline peliohjaimille. Pöydän oikeaan yläreunaan on laitettu 10W:n langaton latausalusta ja vasemmalla reunalla on puolestaan kolmella USB 3.0 -portilla varustettu hubi.Kaapelin hallintaa varten pöydän alle on laitettu oma teline. Lisäksi pöydässä on myös RGB-valaistus.HOLM 320 RGB White on saatavilla Genesin nettisivujen kautta. Hintaa on 245,99 euroa ja siihen päälle on luvassa noin 70 euron edestä toimituskuluja Suomeen tilattaessa.