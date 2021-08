Liian vanha suoritin? Windows 11 voi silti asentaa ISO-tiedoston avulla

Jokainen teknologiauutisointia seuraava tietänee viimeistään tässä vaiheessa, että syksyllä julkaistavan Windows 11-käyttöjärjestelmän laitevaatimukset ovat kovat . Mutta yhden niistä voi kiertää.

Vaikka tietokone muutoin täyttäisi Microsoftin asettamat vaatimukset, on suorittimen ikä monelle se isoin ongelma. Intelin tuettujen suoritinten listalta sekä AMD:n tuettujen suoritinten listalta puutuu monia vain neljä, viisi vuotta vanhoja suorittimia.Jos Windowsia koettaa päivittää Windows 11:een sellaisessa tietokoneessa, jonka suoritin ei ole virallisesti tuettujen listalla, tyssää homma alkuunsa - päivitys ei yksinkertaisesti suostu asentumaan.Mutta nyt Microsoft on tehnyt myönnytyksen: heille, jotka muutoin täyttävät kaikki vaaditut ehdot, mutta homma jää vanhasta suorittimesta kiinni, on tarjolla kiertotie.Kun käyttöjärjestelmä julkaistaan virallisesti, todennäköisesti lokakuussa, voi vanhempaan tietokoneeseen ladata Windows 11 ISO-tiedoston ja päivittää tietokoneen sen kautta, yhtiö kertoo blogissaan . Eli perinteisen Windows Updaten kautta vanhan suorittimen kanssa 11 ei tule koskaan koneelle asentumaan, mutta "pakkopäivitys" on mahdollista tehdä.Microsoft lupaa, että näin päivitetyt Windowsit toimivat jatkossa kuten pitääkin, eli ne saavat vastaisuudessa kaikki tulevat Windows 11 -päivitykset, jne. Yhtiö ei vain takaa tukemattomien suoritinten käyttäjille täysin puhdasta käyttökokemusta, sillä ainoastaan listattujen suoritinten osalta käyttöjärjestelmä on testattu loppuun saakka Microsoftin ja sen kumppanien toimesta.Tarkemmin vaatimuksista kannattaa lukea uutisestamme - ja tarvittaessa apua kannattaa kysellä Windows 11 -keskustelussamme Muista myös oppaamms siitä, miten voit tarkistaa mikä suoritin omassa koneessasi on