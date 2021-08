Huhut kertovat Microsoftin tulevasta tabletista

Microsoftin Surface-linjaston tuotteet ovat olleet melkoisen suosittuja – alkuvaikeuksien jälkeen – ja niinpä jatkoa tableteille, läppäreille ja välimallin laitteille suo mielellään.

Saksalaissivusto WinFuturen mukaan Microsoft työstää edullisesta Go-mallista nyt uutta versiota. Geekbench 4 -suorituskykytestin tietokannasta on paljastunut laite joka saattaa hyvinkin olla tuleva Surface Go 3.WinFuturen mukaan mallin koodinimi vaikuttaa Microsoftin käyttämältä tyypiltä, jonka perusteella kyseessä on juurikin Surface Go 2:n seuraaja.Kyseessä on Intel-suorittimella varustettu tabletti, kuten edeltäjänsäkin. Geekbenchin tiedoista paljastuu kaksi eri versiota, joissa on joko Intel Pentium Gold 6500Y tai Intel Core i3-10100Y.Ensiksi mainittu versio on siis edullisempi ja heikommin varusteltu. Sen Amber Lake -sukupolven suoritin tarjoaa 1,1 gigahertsin kellotaajuuden (3,4 GHz Turbo), joka seitsemän watin teholla toimii ilman tuulettimia. Jälkimmäisestä puolestaan löytyy hieman enemmän potkua 1,3 gigahertsillä (3,9 GHz Turbo).Suurempi ero löytyy kuitenkin mallien RAM-muistiosaltolta, jossa perusmallissa on edelleen neljä gigatavua RAM-muistia, mutta parempi malli tarjoaa 8 gigatavua RAM-muistia.Kokoonpanot muistuttavat kovasti edeltäjää, josta löytyy joko Intel Pentium Gold 4425Y tai Intel Core m3 sekä 4 tai 8 gigatavua RAM-muistia.Valitettavasti tähän jäävät Geekbechin tarjoavat tiedot, joten esimerkiksi akuista, näytöstä tai muista ominaisuuksista ei ole tässä vaiheessa tietoa. Suorituskyky on kuitenkin varmasti kasvamassa selvästi, mikäli nämä ovat julkaistavat Surface Go 3 -mallit.