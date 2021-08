Google parantaa Chromebookien organisoimista, yksi odotetuimmista ominaisuuksista tulossa

Google Chromium-projektin kehitystyökaluista paljastuu, että yhtiö työstää Chrome OS:lle uutta ominaisuutta, jota on varmasti odottanut moni Chromebook-käyttäjä.

Google tuo vihdoin Chromebookeille mahdollisuuden järjestää ikoneita automaattisesti, jolloin loputtomalta tuntuva manuaalinen järjestely jää unholaan – olettaen, ettei sitä halua tehdä.Chrome Unboxed on huomannut Chromiumin Gerritissä koodin, jota kuvaillaan nimellä "Implement Sort in Name Alphabetical Order", joka siis mahdollistaa sovellusten ikonien järjestämisen aakkosjärjestykseen tai päinvastaiseen järjestykseen.Kansiot järjestellään myös ominaisuuden myötä aakkosjärjestykseen ja ne sijoitetaan ennen sovellusten ikoneja näytön yläreunaan.Chrome Unboxed huomioi myös, että ominaisuus vaikuttaa korjaavan Chrome OS:n ongelmia synkronoitavien kohteiden kanssa.Tässä vaiheessa ei ole vielä tarkkaa tietoa milloin päivitys julkaistaan Chromebookeille.