Glorious PC Gaming Racelta 69 gramman Model D Wireless -pelihiiri - ennakkomyynti alkaa 7.9.

Glorious PC Gaming Race esitteli ergonomisesta Model D -pelihiirestä langattoman version.

Hintaa on 79,99 dollaria ja värinvaihdot ovat mattamusta ja mattavalkoinen. Alkuperäisesti kerrottiin, että hiiri tulee myyntiin ilman ennakkomyyntiä, mutta silti ennakkomyynti järjestetään. Syy tähän löytyy koronaviruksessa, joka aiheuttaa toimitusongelmia.Ennakkomyynti alkaa 7. syyskuuta pcgamingrace.com -sivustolla ja toimitusten luvataan alkavan pian tämän jälkeen.Model D Wireless on ergonomisesti muotoiltu ja tästä johtuen sopii oikeakätiselle pelaajalle. Hiiressä käytetään esimerkiksi Model O -pelihiirestä tuttua hunajakennorakennetta, jonka ansiosta paino on saatu pysymään kevyessä 69 gramman painossa.Aiemmin julkaistu Model O Wireless painaa saman verran, mutta esimerkiksi Logitechilta löytyy G PRO X Superlight -pelihiiri , jolla on painoa vain 63 grammaa.Model D Wireless käyttää Model O Wireless -mallin tapaan BAMF-sensoria. Se kykenee 19 000 DPI:n tarkkuuteen, 400 IPS:n nopeuteen ja 50G:n kiihtyvyyteen. Myös akunkeston luvataan olevan sama eli 71 tuntia ilman RGB-valaistusta. Lataus tapahtuu USB-C -liitännän välityksellä.Model D Wirelessin uudet kytkimet on kehitetty yhdessä Kailhin kanssa, mutta tarkempia tietoja ei vielä paljastettu.