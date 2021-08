Turtle Beachilta usealle alustalle sopivat Recon 200 Gen 2 -pelikuulokkeet

Turtle Beach julkaisi Recon 200 Gen 2 -pelikuulokkeet, jotka sopivat käytettäväksi Xbox Series X/S:llä, Xbox Onella, PS5:lla, PS4:lla, Nintendo Switchillä sekä tietokoneella ja mobiililaitteilla 3.5 mm:n liitännän kautta.

59,99 euron suositushinnan kuulokkeet sisältävät 40 mm:n elementit ja ne tukevat Windows Sonic, Dolby Atmos or DTS Headphone: X, ja Sony 3D Audio -tilaäänitekniikoita.Kuulokkeissa on myös akku, joka tarjoaa 12 tunnin edestä virtaa mm. kuulokkeiden vahvistimelle. Perustilassa kuulokkeet toimivat myös ilman akkua, jos virta loppuu kesken pelaamisen.Kuulokkeissa on muistivaahtopehmusteet ja Turtle Beach kertoo kuulokkeiden sopivan hyvin käytettäväksi lasien kanssa.Puomimikrofoni mykistyy, kun sen kääntää yläasentoon.Recon 200 Gen 2 -kuulokkeet tulevat saataville 19. syyskuuta. Värivaihtoehdot ovat musta, valkoinen ja tummansininen.Lisätietoa saa täältä