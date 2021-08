Taitonetti: käytettyjen tietokoneiden suosio jatkuu

Käytettyjä tietokoneita kauppaava Taitonetti Oy jatkoi kasvuaan. Liikevaihto oli kesäkuun lopussa päättyneellä tilikaudella 9,1 miljoonaa euroa (edellinen tilikausi 8,6 miljoonaa euroa).

"Myymälämyynti on selkeästi laskenut verrattuna koronaa edeltävään aikaan. Korona teki superloikan verkkokauppamyynnissä suhteessa myymälämyyntiin", kertoo toimitusjohtaja Mikko Veijola.

"Saimme uusien tilojen kautta tehokkuutta parannettua ja se tulee parantamaan tulosta tulevaisuudessa. Meillä on suunnitelmissa rakentaa lisää toimitilaa nykyiselle tontille, jolloin tilat on mahdollista liki kaksinkertaistaa", jatkaa Veijola.

"Meidän liikevaihdostamme pelikoneista tulee merkittävä osa. Myimme viime tilikaudella yli 6 500 pelikonetta. Aika hyvin olemme saaneet näytönohjaimia tähän mennessä suoratoimituksina valmistajilta, mutta vähän kädestä suuhun mennään. Suunnitelmissa olleelle Saksan verkkokaupalle piti ottaa komponenttipulan takia aikalisä. Komponenttipulassa on myös mahdollisuuksia. Uusien kannettavien tietokoneiden saatavuus on huonontunut merkittävästi ja tämä voi avata uusia mahdollisuuksia ja herättää käyttäjissä mielenkiintoa ekologisempaan vaihtoehtoon", päättää Veijola.

Taitonetin mukaan etenkin Ruotsin verkkokaupassa myynti kasvoi, sillä kasvua tuli hulppeat 100 % viime tilikauteen verrattuna.Tietokoneita myydään nyt kasvavassa määrin verkossa. Tähän on vaikuttanut koronaviruksen tuomat poikkeustila ja etätyöt.Taitonetti uskoo vahvasti kasvuun ja teki isoja panostuksia kasvun mahdollistamiseksi myös tulevaisuudessa muuttamalla talvella 2021 uusiin isompiin toimitiloihin Oulun Kiviniemeen.Työntekijöitä yhtiöön palkattiin päättyneellä tilikaudella viisi lisää ja tällä hetkellä henkilökuntaa löytyy reilut 30.Alkaneella tilikaudella on myös haasteita tiedossa. Taitonetin mukaan etenkin joulumyyntiin maailmanlaajuinen komponenttipula tuo haasteita.Käytettyjen kannettavien saatavuus on komponenttipulasta huolimatta hyvä, mutta pelikoneiden näytönohjaimet ovat hankalasti saatavilla tällä hetkellä.