Päivän diili: Langaton Razer Orochi V2 pelihiiri nyt 60 euroa - säästä 30 euroa

Päivän diili

Razer Orochi V2 -pelihiirtä saa nyt 59,95 eurolla , kun normaalisti tämän hiiren hinta on 89,99 euroa eli säästöä tulee 30 euron edestä.Orochi V2 on langaton pelihiiri. Se on suunniteltu etenkin pelikannettavan kaveriksi, mutta sopii yhtä hyvin myöskin pöytäkoneen vierelle.Hiiressä ei ole akkua, vaan virtaa antaa paristo. Sisälle voi laittaa joko yhden AA-pariston tai yhden AAA-pariston. Paristo on sijoitettu hiireen poikittain, joten paino jakautuu tasaisesti.Virtaa riittää jopa 900 tunniksi Bluetooth-tilassa tai pienemmän viiveen Razer HyperSpeed -tilassa jopa 425 tunniksi. Yhteyden muodostamisessa käytetään USB-vastaanotinta, johon voi yhdistää hiiren lisäksi langattoman näppäimistön.Pohjassa on 18,000 DPI 5G optinen sensori ja 100% PTFE-jalat. Klikkauksista vastaa Razerin omat mekaaniset hiirikytkimet, joille kuvataan 60 miljoonan klikkauksen kesto.Tarjous löytyy Gigantilta ja Powerilta. Gigantilla tuotetta saapuu varastoon ensi viikolla.