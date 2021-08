Pika-arvio: Turtle Beachilta peliohjain ääniominaisuuksilla ja lisäpainikkeilla Xboxille ja PC:lle

Turtle Beachin Recon -ohjain Xbox Onelle, Series X:lle ja S:lle sekä Windows 10:lle tarjoaa yhtiön ääniominaisuuksia sisäänrakennettuna suoraan ohjaimeen. Mukana esim. Superhuman Hearing. Tässä artikkelissa vertaillaan ohjainta hieman Microsoftin "tavalliseen" Xbox-ohjaimeen sekä arvioidaan tuotteen laatua ja ominaisuuksia.

Niin sanottu tavallinen Xbox-ohjain on hyvä verrokki, sillä sen lisäksi, että siitä monilla on jonkinlaista kokemusta, ovat molemmat ohjaimet myös noin 60 euron hintaisia. Muotoilultaan sangen tarkasti Microsoftin ohjaimia mukaileva Recon on tutun tuntuinen kädessä, mutta siitä löytyy myös merkittäviä eroja.Ensinnäkin ohjain on suunniteltu käytettäväksi vain langallisesti johdon kanssa, eli sen sisällä ei ole paristoja tai akkuja. Se on kymmenisen grammaa kevyempi jopa tyhjään alkuperäisohjaimeen verrattuna (~230 g vs. ~240 g), mutta huomattavasti keveämpi etenkin jos verrataan ohjaimeen, jossa on sisällä akku taikka paristot. Turtle Beach on ystävällisesti ottanut ohjaimen langallisuuden huomioon ja laittanut pakettiin mukaan peräti 3 metriä USB-johtoa, mikä yllätti positiivisesti alati lyhenevien johtojen maailmassa.Reconissa on kumimainen grippi, jota löytyy molemmista kädensijoista. Paremman pidon ohella pinnan luvataan auttavan käsien viilentämisessä. Microsoftin omissa uusissa ohjaimissa on alapuolella karhennus. Kumpikin ohjain pysyy kyllä kädessä, vaikka eri tuntuiset ovatkin.Analogisten tattien tuntuma on Reconissa hyvin autenttinen, mutta nuolinäppäimen painallus on pehmeämpi ja halvemman tuntuinen. Pidän ehdottomasti enemmän alkuperäisen ohjaimen kipakasta naksahduksesta, mutta olen kuullut myös vastakkaisia mielipiteitä. Toisia pehmeys miellyttää.Liipasinpainikkeet ovat Reconissa leveämmät ja karhennukseltaan voimakkaammat, mutta painotuntumaltaan aika lähellä alkuperäistä ohjainta. Ehkäpä alkuperäisen ohjaimen liipasimet ovat harkitumman muotoiset, mutta molemmat tuntuvat omalla tavallaan mukavilta ja toimivat tietenkin hyvin. Microsoftin omien ohjainten liipasinpainikkeet ovat vähän hiljaisemmat kuin Reconin, mutta tämä ero on sen verran pieni, että sitä tuskin huomaa ellei satu olemaan mahdollisuus vertailla ohjaimia vieretysten.Suurin Reconiin lisätty täysin uusi asia on tietysti ohjaimen yläreunaan lisätty painikkeisto, josta säädetään Turtle Beachin ääniominaisuuksia. Kun ohjaimeen on liitetty kuulokkeet, voi ohjaimen kautta säätää niin äänenvoimakkuutta, mikrofonin monitorointia, Superhuman hearingia (esimerkiksi askeleiden, aseen latauksen ja laukausten äänet korostuvat), näppäinten toimintoja, taajuuskorjaimen asetuksia, mikrofonin vaimennusta sekä chatin äänenvoimakkuutta. Valaistut ikonit kertovat, minkä asian säätö on meneillään, ja mitkä ominaisuudet ovat päällä. Mikrofonin vaimennuksen valo on punainen, muut valkoisia.Painikkeet on muotoiltu niin, että oikean löytää näppituntumalla aika helposti, eikä virhepainalluksia juuri testeissä tullut. Toki näppäimet ovat myös varsin lähellä toisiaan, joten suuremmilla peukaloilla voinee olla myös osumavaikeuksia. Lisäksi hauskana yksityiskohtana mainittakoon, että äänenvoimakkuuspainikkeiden valot himmenevät ja kirkastuvat äänen säädön mukana, mikä oli ilahduttavaa huomata.Reconiin on lisätty kaksi pikanäppäintä ohjaimen taakse, hieman Xboxin Elite-ohjaimia mukaillen. Lisänäppäimiä voi käyttää esimerkiksi Pro Aim -tähtäysominaisuuden (pienempi herkkyys tähdätessä) aktivointiin, tai ne voi määrittää haluamikseen.Turtle Beach Recon -ohjain on laadukas vaihtoehto Microsoftin tavalliselle ohjaimelle. Ääniominaisuudet ovat selkeä lisäarvo, josta ei tässä tapauksessa kuitenkaan tarvitse maksaa tavallaan ekstraa (langattomuudesta joutuu samalla luopumaan), ja ne toimivat kaikkien kuulokkeiden kanssa, joista löytyy 3,5 mm audioliitin. Ohjain ei myöskään vaadi tietokoneellakaan mitään ohjelmistojen asennuksia, vaan se on yksinkertainen plug-and-play-laite.Tuntumaltaan ohjain on samaan aikaan hyvin samanlainen ja melko erilainen Microsoftin vanilla-ohjaimeen verrattuna. Muotoilu on tuttua, mutta pintojen materiaalit ja karheudet eroavat, ja esimerkiksi nuolinäppäin on merkittävän eri tuntuinen.Mikäli ohjaimen langattomuus ei ole kynnyskysymys, niin Reconia kannattaa harkita ohjainta Xboxille tai tietokoneelle hankkiessa.