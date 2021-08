Corsairilta langattomat HS80 RGB WIRELESS -pelikuulokkeet PC- ja PS5-pelaamiseen

Tietokoneiden oheislaitteista tunnettu Corsair on julkaissut uudet pelikuulokkeet. HS80 RGB WIRELESS ovat nimensä mukaisesti langattomat ja niitä voidaan käyttää PC- ja PS5-pelaamiseen.

Langattomassa yhteydessä pääasiassa hyödynnetään Corsairin Slipstream -teknologiaa, joka tarjoaa normaalia Bluetooth-yhteyttä pienemmän viiveen. Samaan USB-vastaanottimeen voi yhdistää kolme laitetta eli hiiren, näppäimistön ja pelikuulokkeet.Kuulokkeita voidaan käyttää langallisesti USB-yhteydellä, joka tarjoaa samalla parempaa äänenlaatua esimerkiksi elokuvien katseluun.PC:llä kuulokkeissa on käytössä tilaääni sekä esimerkiksi RGB-valaistuksen kustomointi iCue-ohjelmiston kautta.Langattomasti kuulokkeita voidaan käyttää myös PS5- ja PS4-pelikonsoleiden kanssa mukana tulevan langattoman USB-sovittimen kanssa. Corsairin mukaan kuulokkeet tukevat PS5:n Tempest 3D-ääntä.Käyttömukavuuden parantamiseksi kuulokkeissa on erillinen pääpanta, joka saa kuulokkeet tuntumaan kevyemmiltä päässä. Korvatyynyt ovat muistivaahtoa.Kuulokkeille luvataan 20 tunnin akunkesto.Hintaa on 150 euroa.Lisätietoa saa täältä