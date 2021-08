NVIDIA ja AMD saavat haastajan: Inteliltä oma näytönohjain pelaajille

Suoritinjätti Intel ei ole oikein koskaan päässyt mukaan näytönohjainten huippuluokkaan tuotteillaan - eikä yhtiö ole oikeastaan koskaan edes yrittänyt. Nyt tilanteeseen on tulossa vihdoin muutos.



Intelin panos näytönohjainten puolella on ollut jo vuosien - jopa vuosikymmenten ajan - tarjota HD-näyttöpiirejä tietokoneiden eräänlaiseksi "takalaudaksi" eli perustason näytönohjaimeksi, jolla toimistotietokonetta voi käyttää mainiosti ilman erillistä näytönohjainta. Näytönohjainratkaisuja on nähty sisällytettynä Intelin suorittimiin ja myös erillisinä piireinä.



Mutta käytännössä pelaajille ne ovat olleet aina juuri korkeintaan apuväline: vähän kuin Internet Explorer Windowsissa, jonka tärkein tehtävä viimeiset vuodet oli toimia selaimena, jolla tietokoneelle ladataan Chrome tai Firefox. Eli pelaaja osti tietokoneeseensa joka tapauksessa erillisen, pelaamiseen suunnittelun näytönohjaimen. Ja tuota markkinaa ovat hallinneet NVIDIA ja AMD käytännössä jo kahdenkymmenen vuoden ajan.



Ja nyt siis suunta on muuttumassa.



Tuleva pelinäytönohjainten arkkitehtuuri kulkee nimellä Intel Arc ja ensimmäiset siihen pohjautuvat näytönohjaimet ovat tulossa markkinoille vuonna 2022. Ensimmäisen Arc-sukupolven näyttöpiirien nimeksi on valittu Alchemist.



Alchemistiin pohjautuvat näytönohjaimet tukevat säteenseurantaa ja DirectX 12 Ultimate-rajapintoja. Tarkempia tietoja tulevista näytönohjaimista Intel on aikonut kertoa myöhemmin tänä vuonna. Tulevien näytönohjainten hintatasosts tai julkaisuhetkestä ei ole niistäkään vielä mitään tietoa.



Mutta Intel on kuitenkin jo julkaissut ensimmäiset esittelyvideot Arcin tehoista. Videolla Intelin näytönohjain pyörittää mm. PUBG: Battlegrounds, Metro Exodus, Forza Horizon 4 sekä Crysis Remastered Trilogy -pelejä. Video alla:









Hardware.fi päivän diilit sähköpostiisi! Tilaa ilmainen uutiskirjeemme ja saat aina tiedon, kun löydämme jonkin huikean tarjouksen nettiä selatessamme: Tilaa nyt!