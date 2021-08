HP julkaisi kääntyvällä näytöllä varustetun Chrome OS -tietokoneen

HP julkaisi kaksi uutta Chrome OS -käyttöjärjestelmään perustuvaa laitetta: HP Chromebook x2 11 ja HP Chromebase 21.5.

Näistä ensimmäinen on kannettava tietokone irrotettavalla 11-tuumaisella 2K-resoluution näytöllä, jonka kuvasuhde on 3:2. Suorituskyvystä vastaa Snapdragon 7c -järjestelmäpiiri ja laite tukee myös 4G-yhteyksiä. Laitteen hinnat alkavat 599,99 dollarista.Mielenkiintoisempi ja erikoisempi HP Chromebase on All-in-One -pöytätietokone eli näyttö ja muut komponentit ovat yhdistettynä toisiinsa.Laitteen erikoisuus on 21,5-tuumainen Full HD-kosketusnäyttö, jonka voi monipuolisempaa käyttöä varten kääntää 90 astetta vaakasuunnasta pystysuuntaiseksi.Pystysuuntainen näyttö on mainio esimerkiksi netin selaamiseen ja pitkien artikkelin lukemiseen. Chrome OS -käyttöjärjestelmä tukee Android-sovelluksia, mutta kaikki eivät toimi hyvin vaakasuuntaisella näytöllä. Esimerkiksi osa peleistä toimii vain pystysuunnassa, joten niiden pelaaminen onnistuu HP Chromebasen näytöllä.Näytön reunassa on 5 megapikselin kamera videopuheluita ajatellen. Laitteen kyljessä on suljin, joka peittää kameran sekä poistaa myös mikrofonit käytöstä.Laite on muotoilu takaa kartion muotoiseksi ja se on päällystetty kankaalla. Tämä kartio pitää sisällään kaikki komponentit, kaksi 5 watin kaiutinta sekä liitännät.Suorituskyvystä vastaa 10. sukupolven Intel Core i3- tai Pentium Cold -suoritin. RAM-muistia saa 4 gigatavusta jopa 16 gigatavuun asti, kun saa sisäistä tallennustilaa on 64 gigatavua (eMMC), 128 gigatavua (NVMe) tai 256 gigatavua (NVMe). Liitännöistä löytyvät kaksi USB-A- ja kaksi USB-C -porttia sekä kuulokeliitäntä.Kosketusnäytön lisäksi käyttäminen onnistuu mukana tulevilla langattomalla hiirellä ja näppäimistöllä.Laitteen hinnat alkavat 599,99 dollarista ja se on saatavilla Yhdysvalloissa elokuussa. Suomen saatavuudesta ei ole tietoa.