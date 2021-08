Valve työskentelee AMD:n kanssa Steam Deckin Windows 11 tuen saavuttamiseksi

Valven julkaisema Steam Deck on kannettava PC-pelilaite. Oletuksena laitteessa pyörii Linuxiin pohjautuva SteamOS 3.0 -käyttöjärjestelmä, mutta Valve kertoi jo julkaisun yhteydessä, että käyttäjät voivat asentaa laitteeseen vaikkapa Windowsin.

Nyt Windows-tuesta on saatu lisätietoa PC Gamerin toimesta, joka haastatteli Steam Deckin suunnittelijaaia. Hänen mukaansa Valve on tähän mennessä keskittynyt Windows 10:n tukemiseen, mutta odotuksissa on, että Steam Deck tukee myös Windows 11 -käyttöjärjestelmää heti laitteen saapuessa myyntiin.Windows 11 -versiota varten laitteen tulee täyttää tiettyjä Windows 11:n laitevaatimuksia . Etenkin TPM-version tukea täytyy Steamin Deckin kohdalla pähkäillä. Yhteensopivuuden varmistamiseksi Valve tekee yhteistyötä AMD:n kanssa, jonka kustomoitua sirua Steam Deck käyttää.Valven oma SteamOS 3.0 pyörittää Steam-kirjaston pelejä yhdessä Protonin kanssa. Osa peleistä käyttää huijauksenestoa, joka ei toimi tällä hetkellä Protonilla. Valve kertoo tekevänsä yhteistyötä BattlEyen ja Easy Anti-Cheatin kanssa, jotta Proton-tuki saataisiin jo ennen julkistusta. Mikäli tätä tukea ei saada tehtyä, ainoa vaihtoehto tällaisten pelien pelaamiseen saattaa olla Windowsin asennus laitteelle.