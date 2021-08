Iso PC-valmistaja joutui kiristyshyökkäyksen kohteeksi: palvelimet kiinni, tietoja varastettu

Yrityksiin kohdistuvat kiristyshyökkäykset ovat olleet arkipäivää suuressa maailmassa jo tovin ajan. Nyt sellaisen uhriksi on joutunut iso PC-valmistaja Gigabyte.

Taiwanilainen Gigabyte on tunnettu tietokoneidensa lisäksi myös tietokoneen osia valmistavana isona yhtiönä: Gigabyten emolevyjä ja näytönohjaimia löytyy monen koneen sisuskaluista.Yhtiön palvelimille iskettiin elokuun 3. ja elokuun 4. päivän välillä ja taustalla on ollut ilmeisesti-nimellä kulkeva kiristysliiga.-sivuston mukaan hyökkääjät saivat haltuunsa 112 gigatavua yhtiön sisäisiä, salaiseksi luokiteltuja tietoja sekä yhtiön ohjelmakoodeja. Mukana olivat mm. tiedot tulevista:n japiireistä.Hyökkäyksen seurauksena Gigabyte sulki välittömästi useita palvelimiaan ja mm. yhtiön tukisivut katosivat netistä väliaikaisesti. Gigabyte on ottanut yhteyttä asian tiimoilta Taiwanin viranomaisiin, mutta siitä ei ole toistaiseksi tietoa, onko Gigabyte suostunut maksamaan kiristäjien vaatimat lunnaat.Kiristäjät vaativat Gigabyteltä rahaa - ja jos rahaa ei kuulu, jengi julkaisee Gigabyten yrityssalaisuudet verkkoon tai myy ne kolmannelle osapuolelle. Luonnollisesti Gigabytellä on myös tiukat salassapitoehdot mm. Intelin ja AMD:n suuntaan, jotka saattavat vaikuttaa siihen, maksaako yhtiö lunnaita vai ei.