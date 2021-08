Huawein uudet MateView-näytöt saapumassa myyntiin tämän kuun aikana

Huawei julkaisi kesäkuussa julkaisi kesäkuussa 28-tuumaisen MateView- ja 34-tuumaisen MateView GT -näytön . Julkaisun yhteydessä näyttöjen kerrottiin saapuvan Suomeen syyskuussa, mutta nähtävästi ne tulevatkin saataville jo aiemmin.

28-tuumaisen MateViewn suositushinta on 699 euroa , kun taas 34-tuumaisen MateView GT -näytön suositushinta on integroidun soundbar-kaiuttimen kanssa 599 euroa ja ilman soundbaria 549 euroa Nämä näytöt löytyvät jo Gigantin valikoimasta. Sivuilla kerrotaan, että soundbar-kaiuttimella varustettu MateView GT saapuu varastoon 10.8. ja kaksi muuta vaihtoehtoa puolestaan saapuvat varastoon 17.8. Oletettavasti tämä tarkoittaa, että toimitukset aloitetaan, kun tavaraa on varastossa.28-tuumaisen MateViewn resoluutio on 4K+ (3840 x 2560) ja siinä käytetään 3:2-kuvasuhdetta. Tämä näyttö on tarkoitettu etenkin ammattilaisille.MateView GT soveltuu puolestaan enemmän pelikäyttöön. Näytön kuvasuhde on 21:9 ja virkistystaajuus yltää 165 hertsiin.