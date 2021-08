Asukselta päivitys emolevyille: Windows 11 -yhteensopivuutta kuntoon

Asus julkaisi tällä viikolla emolevyilleen päivityksen, joka parantaa yhtiön valmistamien emolevyjen ja niitä käyttävien tietokoneiden yhteensopivuutta tulevan Windows 11-käyttöjärjestelmän kanssa.

Kuten olemme uutisoineet, ovat Windows 11 vaatimukset todella tiukat ja yksi näistä vaatimuksista on se, että tietokoneesta löytyy- ja että se on oikeasti käytössä. TPM-siru löytyy käytännössä kaikista viimeisen viiden vuoden aikana myydystä tietokoneesta, mutta se ei ole välttämättä oletusarvoisesti kytketty päälle.Uusi Asuksen emolevyjen BIOS-päivitys kytkee TPM:n oletusarvoisesti päälle. Uusi päivitys on tullut jakeluun sekä:n ettäsuorittimia käyttäville Asuksen emolevyille. Samalla yhtiö on myös julkaissut listan Windows 11 -yhteensopivista emolevyistään . Samasta paikasta löytyvät myös Asuksen ohjeet emolevyn päivitykselle ja TPM-ominaisuuden kytkemiselle päälle.Jos et tiedä, mikä emolevy tietokoneessasi on, oppaamme neuvoo selvittämään oman tietokoneesi emolevyn merkin ja mallin Myös muut valmustajat ovat julkaisseet listat emolevyistään, jotka ovat Windows 11 -yhteensopivia, tässä linkit isoimpien valmistajien listoihin:Isoista valmistajista mm. ASRock ei ole vielä virallista listaa julkaissut.