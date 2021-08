Lista: Windows 11 laitevaatimukset

Tuleva Windows 11 -käyttöjärjestelmä vaatii selkeästi enemmän tietokoneelta kuin aiemmat Windowsin versiot. Itse asiassa koko käyttöjärjestelmää ei voi asentaa lainkaan, mikäli tietyt vaatimukset eivät täyty.

Pakolliset vaatimukset

Vaatimukset täyttävä suoritin

TPM-turvasiru

4 gigatavua RAM-muistia

Emolevyltä löytyvä UEFI-tuki, tuki Secure Boot -käynnistykselle

Toinen hieman TPM-sirua vastaava vaatimus on se, että tietokoneesta pitää löytyä perinteisen BIOSin sijaan UEFI-standardin mukainen BIOS. Lisäksi tietokoneen pitää tukea Secure Boot -käynnistystä.



Tähän vaatimukseen useimmilla Windows 11 kokeilijoilla asennus tyrehtyy, sillä monilla on käytössään tietokone, johon on asennettu nykyinen Windows-versio muutoin kuin nykyistä Secure Boot -metodia käyttäen.



Lisävaatimukset

Osa vaatimuksista ei ole pakollisia, mutta erittäin suotavia. Microsoft suosittelee Windows 11 asennukseen että tietokoneessa olisi vähintään 64 gigatavua vapaata tallennustilaa asemalla, johon Windows 11 asennetaan. Tätä pienemmälläkin määrällä Windows 11 voi asentaa, mutta siinä törmätään pian ongelmiin jatkuvasti lopussa olevan tallennustilan suhteen.



Lisäksi Microsoft suosittelee DirectX 12 -yhteensopivaa näytönohjainta, jotta käyttökokemus olisi mahdollisimman sulava.







Yksi tapa varmistaa oman tietokoneen yhteensopivuus tulevan Windowsin kanssa on ajaa WhyNotWin11 -sovellus, joka tarkistaa tietokoneen ja sen, täyttääkö se Windows 11 vaatimukset.



Mikäli jossakin kohti tulee seinä vastaan, suosittelemme kysymään neuvoa Windows 11 -keskustelussamme, jossa autetaan mielellään kokeilijoita.



Entä, jos oma kone ei tue Windows 11?

Jos tietokoneessasi on liian vähän muistia, asia on helppo ratkaista: osta lisää muistia, se on edullista ja kannattaa muutenkin.



Jos taas tietokoneesta ei löydy yhteensopivaa suoritinta tai siitä puuttuu TPM-siru tai UEFI, on käytännössä Windows 11 -haaveet hylätä. Vaihtoehtoina ovat se, että ostat uuden tietokoneen (oppaamme neuvoo miten kasaat halvan peli-PC:n) - tai yksinkertaisesti jatkat Windows 10 käyttämistä.



Windows 10 luvataan tukea vuoteen 2025 saakka, joten aivan hirveää kiirettä tietokoneen päivityksessä Windows 11 -aikaan ei tarvitse pitää.

Osa vaatimuksista on vain suosituksia, jotta käyttöjärjestelmä toimisi toivotulla tavalla. Mutta osa vaatimuksista on sellaisia, jotka estävät käyttöjärjestelmän asentamisen kokonaan. Listasimme vaatimukset tämän hetken tiedon perusteella yhteen.Ilman näiden ehtojen täyttymistä Windows 11 ei voi asentaa tietokoneelle lainkaan.Tämä on kovin vaatimus monelle iäkkäämmälle tietokoneelle. Käytännössä vanhemmat, noin 7 vuotta vanhat tietokoneet, ovat käytännössä leikistä ulkona. Mikäli oma suoritin ei löydy Microsoftin hyväksymien suorittimien joukosta, ei käyttöjärjestelmä suostu asentumaan lainkaan.Oppaamme neuvoo miten saat selville, mikä suoritin omassa tietokoneessasi on AMD:ltä tuettuina ovat kaikki Ryzen-pohjaiset suorittimet sekä kourallinen aimpia Athlon -malleja sekä EPYC-suorittimia. Intelin lista on pidempi ja listalta löytyy suorittimia sekä Core -perheestä, Celeron -perheestä että Atomeista. Lisäksi kourallinen Qualcommin suorittimia on tuettujen listalla. Tuettujen Intelin suoritinten lista löytyy täältä AMD:n täältä ja Qualcommin täältä Toinen ehdoton vaatimus on emolevyltä löytyvä TPM-turvasiru. TPM-sirut löytyvät käytännössä kaikista tietokoneista, jotka on valmistettu vuoden 2016 jälkeen. Sitä vanhempiin tietokoneisiin, joista löytyy kuitenkin ylläolevista listoista yhteensopiva suoritin, muttei TPM:ää, Windows 11 ei suostu asentumaan.Oman tietokoneensa TPM-sirun tilanteen saa tarkistettua-polun kautta. Sieltä kohta laiteturvallisuus kertoo, onko laitteessa TPM-sirua vai ei.Tämän rajoituksen voinee teknisesti kiertää, mutta siinä ei ole juurikaan mieltä. Windows 11 tarkistaa asennuksen yhteydessä tietokoneen käytössä olevan käyttömuistin määrän ja jos sitä on vähemmän kuin 4 gigatavua, asennus ei etene.