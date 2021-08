Windows 11 nopeuttaa pelien toimintaa hurjasti: DirectStorage on avain onneen

Siinä missä Windows 11 näkyvin uudistus on sen täysin uusiksi pistetty käyttöliittymä, on tulevassa käyttöjärjestelmässä tapahtumassa myös muita muutoksia. Pelaajia yksi eniten kiinnostavista uutuuksista on osaksi Windows 11 tuleva DirectStorage -rajapinta.

Mikä on DirectStorage?

DirectStorage on käytössä jo uusimmissaeissa, mutta Windows 11 myötä se tulee mukaan myös Windowsiin. Käytännössä DirectStorage on ohjelmointirajapinta, joka on tarkoitettu etenkin pelikehittäjien työkaluksi ja jonka tärkein käyttökohde ovat valtavat, graafiset pelit.DirectStorage on siis ohjelmointirajapinta eli API, joka yhdistää kovalevyn ja näytönohjaimen suoraan toisiinsa. DirectStoragea käyttämällä eirräin raskaat ja isot pelit, kuten vaikkapavoivat siirtää maisemia, hahmoja ja muita pelin liittyviä grafiikoita suoraan tallennustilasta näytönohjaimelle, ohittaen muut tietokoneen osat.Käytännön hyöty tulee siitä, että DirectStoragen avulla voidaan useissa tapauksissa päästä täysin eroon pelin osien välillä tapahtuvasta uusien kenttien latailusta - joka kestää nykyisissä peleissä usein tuskastuttavan kauan.Mutta.. DirectStoragen hyödyt vaativat käyttöön Windows 11 lisäksi sen, että peli on ohjlemointi käyttämään uutta rajapintaa. Lisäksi pelikoneesta pitää löytyä NVMe -tekniikkaa käyttävä SSD-levy, muutoin DirectStoragen hyödyt jäävät käytännössä saavuttamatta. Olemme erillisessä oppaassamme kertoneet SSD-levyjen tekniikoiden eroista Eli "tavallinen" SSD-levy ei riitä jotta DirectStoragen hyödyt saataisiin kunnolla käyttöön, vaan SSD-levyn pitää olla nimenomaan NVMe -tyyppinen.DirectStorage tukee myös Windows 10:iä, Windows 10 v1909 alkaen, mutta vain osittain - täydet hyödyt saadaan irti nimenomaan Windows 11 kanssa.