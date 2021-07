AMD:ltä Radeon RX 6600 XT -näytönohjain 1080p-pelaamiseen

Radeon RX 6600 XT -näytönohjaimen, joka on suunnattu 1080p-pelaamiseen. AMD julkaisi RDNA 2 -arkkitehtuuriin perustuvan-näytönohjaimen, joka on suunnattu 1080p-pelaamiseen.

Radeon RX 6600 XT sisältää 32 Compute Unit-yksikköä, 8 gigatavua GDDR6-muistia, 32 Mt Infinity Cache -välimuistia ja sen muistiväylä on 128-bittinen.Peruskellotaajuus on 1968 MHz, Game-kellotaajuus on 2589 MHz ja maksimi Boost-kellotaajuus yltää 2589 MHz:iin.Kortin TBP-arvo (Typical Board Power) on 160W, joten koneessa on hyvä olla vähintään 500W virtalähde.AMD:n mukaan Radeon RX 6600 XT antaa keskimäärin 125 FPS:n lukemaa useimmissa uusissa AAA-peleissä. NVIDIA:n GTX 1060 -näytönohjaimeen nähden uusi korttia tarjoaa jopa 2,5-kertaista suorituskykyä.Lisäksi AMD vertasi korttia NVIDIA:n RTX 3060 -näytönohjaimeen. Battlefield 5 -pelissä RX 6600 XT antaa 164 FPS:n lukemaa ja RTX 3060 vastaavasti 142 FPS:n lukemaa. Death Stranding -pelissä lukemat ovat 144 ja 132, kun taas Cyberpunk 2077 -pelissä lukemat ovat 83 ja 80.Uusia Radeon RX 6600 XT -kortteja on luvassa useilta valmistajilta (ASRock, ASUS, BIOSTAR, Gigabyte, MSI, PowerColor, SAPPHIRE, XFX ja Yeston) 11. elokuuta alkaen. Suositushinta on 379 dollaria.Lisätietoa saa täältä