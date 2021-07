AOC:ltä vaativille pelaajille ja elektronisen urheilun ammattilaisille suunnattu AGON PRO AG254FG -näyttö

AOC yhdistää pelinäytöt ja -lisälaitteet yhden ja saman AGON PRO AG254FG. yhdistää pelinäytöt ja -lisälaitteet yhden ja saman AGON by AOC -tuotemerkin alle. Tämän tuotemerkin alle julkaistiin jo G3-malliston näyttöjä sekä pari erittäin laajaa kaarevaa näyttöä. Nyt tuotemerkin alle julkaistaan AGON PRO-mallisto, jonka ensimmäinen malli on

AOC:n mukaan AGON PRO -malliston näytöt ovat suunnattu vaativille pelaajille sekä ammattilaispelaajille.AGON PRO AG254FG on kooltaan 24,5-tuumainen. Se on kolmelta reunalta kehyksetön. Reunoilla saa asetettua suojat, jotka vähentää kuvaan sivusta osuvia heijastuksia ja varjoja. Näytön taakse on laitettu RGB-valaistusta.IPS-paneelia hyödyntävä näyttö toimii Full HD -resoluutiolla ja erittäin nopealla 360 hertsin virkistystaajuudella. Ominaisuuksiin kuuluvat yhden millisekunnin GtG-vasteaika ja NVIDIA Reflex Latency Analyzer -sovelluksella höystetty Nvidia G-Sync.Nvidia Reflex -tekniikan pienentää näytön sisäisen viiveen äärimmäisen pieneksi. Nvidia Reflex Latency Analyzer puolestaa mittaa tarkasti hiiren napsautuksen ja näytön pikselien reagoimisen välissä kuluvan ajan.IPS-paneeli tukee 110% sRGB-väriavaruutta ja tarjoaa laajat 178° / 178° asteen katselukulmat. Näyttö on myös VESA DisplayHDR 400 -sertifioitu.Jalustassa on korkeus-, kallistus-, kierto- ja kääntötoiminnot. Tuettuna on myös 100 x 100 seinäkiinnitys. Pelaajat voivat muokata näyttönsä asetuksia tietokoneelle asennettavalla G-Menu-ohjelmistolla, langallisella kaukosäätimellä tai QuickSwitchillä. Näyttöön on lisätty erityisiä peliominaisuuksia, kuten Dialpoint-tähtäin, joka asettaa näytön keskelle kiinteän tähtäinjyvän.24,5 tuuman AGON PRO AG254FG on saatavilla syyskuussa 2021 849 euron suositushintaan.Lisätietoa saa täältä