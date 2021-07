Windows 11 markkinaosuus nousi jo hämmentävän suureksi - Windows 10 käyttäjien laiska päivitystahti paljastui sekin

Vaikka siihen on vielä kuukausia aikaa, että virallinen Windows 11 saapuu päivitettäväksi tavallisten kuolevaisten tietokoneille, on tuleva käyttöjärjestelmä napannut itselleen jo merkittävän siivun markkinasta.

Sovellusten mainosverkkoa ylläpitäväanalysoi verkossaan näkyviä Windows-tietokoneita 26.7.2021 ja havaitsi yllättävän havainnon: Windows 11 markkinaosuus lähentelee jo prosentin tasoa yhteenevedossa. Prosenttiosuus on siis osuus kuluttajista, joiden tietokoneella on käytössä Windows 10 tai Windows 11.Kuluttajat ovat siis rynnänneet innolla osallistumaan-ohjelmaan, jonka kautta pääsee kokeilemaan Windows 11 jo etukäteen, nikäli käytössä on vaatimukset täyttävä Windows 10 -tietokone Saman raportin mukaan myös Windows 10 -käyttäjien keskuudessa on erikoista ilmiötä havaittavissa: pelottavan moni Windows 10 -käyttäjä on jättänyt asentamatta Windowsin puolivuosittaisia päivityspaketteja. Tuorein Windows 10 -päivitys, eli Windows 10 21H1 löytyy ainoastaan 26,6% käyttäjistä. Sitä aiempaa päivitystä eli Windows 10 20H2:sta käytti 36,3% käyttäjistä.Tutkimuksessa tutkituista 60000 tietokoneesta vuoden 2019 tai sitä vanhempia Windows 10 versioita käytti hurjat 11,8% Windows 10/11 käyttäjistä.