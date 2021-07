Samsung julkaisi 2199 euron Mini LED -tekniikkaa käyttävän kaarevan Odyssey Neo G9 -pelinäytön

Samsung julkaisi pelinäyttöjen Odyssey-sarjaan seuraavan sukupolven kaarevan pelinäytön. Uudessa Odyssey Neo G9 (G95NA) -näytössä hyödynnetään Quantum Matrix- ja Quantum Mini LED -teknologiaa.

"Samsung vastasi vaativimpienkin pelaajien vaatimuksiin ja odotuksiin julkaisemalla viime vuonna Odyssey-pelinäyttövalikoimansa. Esittelemällä Odyssey Neo G9:n, joka on varustettu maailman ensimmäisellä Quantum Mini-LED -näytöllä, olemme jälleen innoissamme, koska voimme tarjota huippuluokan pelikokemuksen käyttäjillemme ja osoittaa jatkuvaa markkinajohtajuuttamme", kertoo Samsung Suomen IT-tuotteiden myyntipäällikkö Ossi Luoma.

Näytön valonlähteenä käytetään Quantum Mini LEDejä, jotka ovat korkeudeltaan vain 1/40 tavanomaiseen LEDiin verrattuna. Quantum Mini LEDeissä on ohuet mikrokerrokset, jotka ovat täytetty useilla LEDeillä.Käytännössä tämä tarkoittaa, että nämä LEDit ja Quantum Matrix-teknologia tekevät tummista alueista tummempia ja kirkkaista alueista entistä valoisampia. Quantum HDR 2000 tarjoaa enimmillään 2000 nitin kirkkauden (tyypillinen kirkkaus 420 nitiä) ja staattisen 1 000 000:1 kontrastisuhteen. Lisäksi Samsungin edistyksellinen kuvanlaatuteknologia tarjoaa täydelliset mustavalkoiset tasot vertaansa vailla olevalle kontrastille ja puhtaille yksityiskohdille.Uusi Odyssey Neo G9 perustuu viime vuonna julkaistuun Odyssey G9 -malliin . 1000R-kaarevuuden omaava näyttö on kooltaan 49-tuumainen 32:9-kuvasuhteella. Resoluutio on 5120 x 1440 ja virkistystaajuus yltää 240 hertsiin asti.Odyssey Neo G9 sisältää DP1.4- ja HDMI2.1-liitännät, NVIDIA G-SYNC -yhteensopivuuden sekä AMD FreeSync Premium Pro:n. Näytössä on VESA 100 x 100 -tuki seinäkiinnitykselle.Odyssey Neo G9 on tilattavissa 29. heinäkuuta alkaen ja maailmanlaajuisesti se on saatavilla 9. elokuuta mennessä.Suositushinta on 2199 euroa.Kesäkuussa Samsung julkaisi Odyssey-sarjaan kolme uutta tasaista näyttöä