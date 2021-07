Nämä Windows 10 ominaisuudet menetetään Windows 11 myötä

Windows 11 saapuu kuluttajien käyttöön loppuvuodesta 2021. Kiinnostus uutta käyttöjärjestelmää kohtaan on ollut erittäin suurta - ja syystä, onhan 11 isoin hyppy Windowsin toiminnallisuudessa moneen vuoteen.

Internet Explorer

Windowsin aikajana

Live Tile -tiilet

Tehtäväpalkin sijoittelua ei voi enää valita

Erillinen tabletti-tila

Cortana

Skype

Olemme aiemmin listanneet uudistuksia, joita Windows 11 tuo mukanaan , mutta vähemmälle on jäänyt se, mitä kaikkea menetetään, kun käyttöjärjestelmä päivittyy uskollisesta sotaratsusta, Windows kympistä yhteentoista. Lista ominaisuuksista, jotka Windows 11 on poistettu, on yllättävänkin pitkä.Tätä tuskin moni jää kaipaamaan. Eli uudessa Windowsissa ei ole enää edes järjestelmän sisälle piilotettuna vanhaa Microsoftin verkkoselainta Internet Exploreria. Sen sijaan käyttöjärjestelmä nojaa selaimen osalta täysin Chromium-pohjaiseen-selaimeen.Joissain organisaatioissa saattaa olla edelleen muinaisia verkkopalveluita sisäisessä käytössä, jotka vaativat ehdottomasti IE:n käyttöä. Näitä tilanteita varten Edgestä löytyy asetusten takaa erillinen IE-yhteensopivuustila, jolla ongelmatilanteista pitäisi päästä yli.Monelle etätyötä ja konttorityötä yhdistävälle tämän ominaisuuden menettäminen on kova isku. Valtaosa käyttäjistä Aikajanaa ei kuitenkaan ilmeisesti koskaan ollut käyttänyt, joten Microsoft katsoi viisaimmaksi poistaa koko ominaisuuden.Aikajana synkronoi useita Windows-tietokoneita keskenään, käyttäen Windowsin Microsoft-tiliä. Käytännössä työkone muistaa aikajanan avulla sen, mitä tiedostoja olet viimeksi käsitellyt ja avannut kotikoneellasi ja mitä verkkosivuja olet hiljattain selaillut - ja toisinpäin.Windows 10 yksi visuaalisesti merkittävin osa ovat olleet sen käynnistysvalikosta löytyvät "tiilet". Tiiliä on itse asiassa voinut myös käyttää pienoisohjelmina, joista näkee vaikkapa lukemattomien sähköpostien määrän, sään, jne.Ilmeisesti sovelluskehittäjät eivät oikein koskaan innostuneet työpöytä-Windowsilla live tile -tiilien kehittämisestä, joten tämäkin ominaisuus poistetaan Windowisista ykstoistasen myötä. Live tile -ominaisuuksia käytettiin merkittävästi reippaammin muinaisessa Windows Phone -käyttöjärjestelmässä, jossa ne muodostivat osan käyttöliittymän toiminnallisuudesta.Windowsissa on voinut parikymmenen vuoden ajan vapaasti valita sen, missä kohti ruutua tehtäväpalkki sijaitsee: tehtäväpalkkihan on normaalisti näytön alaosassa kiinnitettynä, mutta Windows on sallinut sen siirtämisen kummalle tahansa sivulle - ja myös näytön yläreunaan.Windows 11 myötä tämä valinnanvapaus katoaa ja tehtäväpalkki on jatkossa aina kiinnitettynä ruudun alareunaan.Windows 10 on voinut kytkeä asetuksista käyttöönsä tabletti-tilan päälle ja pois. Käytännössä tilan päälle kytkeminen on muokannut käyttöliittymää lennosta niin, että sitä on ollut selkeämpi käyttää kosketusnäytön avulla.Jatkossa tulaa ei voi itse valita, vaan Windows 11 kytkee tilan päälle itsestään, havaitessaan sen, onko laitteeseen kytketty näppäimistöä ja/tai hiirtä.Cortana eli Microsoftin oma avustaja saa Windows 11 myötä potkut. Suomessa Cortana on ollut varsin turha lisä muutenkin, se kun ei juuri suomea ole osannut.Microsoft on vähin äänin hautaamassahistorian hiekkalaatikolle ja panostaa sen sijaan vahvastiin käyttöönottoon. Windowsin kymppiversiossa Skype on ollut kiinteästi osa käyttöjärjestelmää, käytti sitä tai ei. Windows 11 myötä Skypeä tarvivien pitää asentaa ja ottaa se käyttöön erikseen.