Xiaomi julkaisi Mi 2K Gaming Monitor 27" -pelinäytön

Xiaomin uusi Mi 2K Gaming Monitor 27" -pelinäyttö tarjoaa tarkkaa kuvaa sekä nopean virkistystaajuuden.

Uutuus on kooltaan 27-tuumainen ja siinä hyödynnetään tasaista IPS-paneelia, joka tarjoaa 178° katselukulmat. Kapeat ja tasaiset reunat helpottavat useamman näytön käyttämistä vierekkäin.Tarkkuus on 2560 x 1440 pikseliä (QHD), virkistystaajuus yltää 165 hertsiin ja vasteaika (GtG) on 4 ms. Näyttö kattaa 95 prosenttia DCI-P3 -väriavaruudesta ja 100 prosenttia sRGB -väriavaruudesta. Kirkkaus yltää 400 nitiin ja näyttö on saanut VESA DisplayHDR 400 -sertifikaatin.Liitännöistä löytyvät DisplayPort 1.4, HDMI 2.0, USB 3.0 ja kuulokeliitäntä. USB sekä kuulokeliitäntä ovat helposti saatavilla näytön takana. USB:n kautta voi ladata vaikkapa puhelinta.Jalusta mahdollistaa korkeudensäädön, käännön ja kallistuksen. Sen voi myös irrottaa ja näytön voi kiinnittää vaikkapa seinälle 75 x 75 mm kiinnityksellä.Euroopassa näytön hinta on 499 euroa. Suomen saatavuudesta ei vielä ole tietoa.Xiaomi on aiemmin tuonut Suomessa myyntiin Mi Curved Gaming Monitor 34" -pelinäytön