Päivän diili: Logitechin G203 Lightsync -pelihiiri alle 10 eurolla

Logitechin G203 Lightsync -pelihiirtä myydään nyt erittäin edullisella hinnalla. Viime vuonna julkaistua-pelihiirtä myydään nyt erittäin edullisella hinnalla.

Päivän diili

G203 Lightsync -hiiren hinta on nyt vain 9,75 euroa , kun viime aikoina kyseistä hiirtä on myyty noin 25 eurolla. Tarjous koskee värivaihtoehtoja violetti ja sininen.Hiiressä on 6 painiketta ja valaistus, joita hallintaan Logitechin ohjelmalla. Hiiressä käytetään optista anturia, jonka DPI-arvon voi valita 200 - 8 000 DPI:n väliltä. Hiiren mitat ovat 116,6 x 62,15 x 38,2 millimetriä ja painoa 85 grammaa.Tarjous löytyy Gigantilta. Tarjous on voimassa 1.8. asti.